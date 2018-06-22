國際能源結構發生劇變，推廣再生能源不再宛如癡夢，龐大建置成本、不穩定供電等挑戰逐步被克服，各國正大顯身手，向國際社會宣告再生能源時代的來臨。事實上，多項趨勢已敲響鐘，各國在能源選擇順序上，再生能源已逐步取代化石燃料、核能。發展再生能源不僅可紓緩氣候變遷衝擊，也可以藉由推動再生能源，促成新興產業、經濟發展及創造就業機會。本文將介紹加拿大、美國、英法等國再生能源發展現況，做為國內未來能源轉型之參考，縮短台灣學習的時間與減少盲目摸索造成時間及成本的浪費。

影響風能與太陽能發展的主要因素在於建置與發電成本是否可負擔，以及是否能創造就業機會。就發電而言，再生能源與化石能源的不同在於以化石燃料發電主要成本在於支付從國外進口的燃料費用，而多數再生能源發電之燃料成本為零。再生能源發電主要成本在於設備與營運費用，且多數花費在給予國內生產、建設與管理單位，可挹注國內經濟發展。在價格上，許多國家再生能源發電已與市電平價，有些甚至低於市電。目前太陽能與風力成本快速下降，價格因素或許已不再是負擔。其次，據研究，太陽能與風力發電可創造的工作機會是化石燃料發電的兩倍或更多，工作機會增加也對GDP有所助益。

加拿大亞伯達「氣候領袖計畫」

2015年加拿大亞伯達（Alberta）制定了「氣候領袖計畫」(Climate Leadership Plan)，希望促成經濟發展多樣化、創造就業並減少溫室氣體排放。亞伯達省相當依賴燃煤發電，但為了因應加拿大規定各省須於2018年制定完成減排計畫，亞伯達更新2018-2019氣候領袖計畫，希望於2025年甲烷排放量減少45％、2030年前消除燃煤發電所造成的污染，並開發更多的再生能源。根據規劃，2030年亞伯達30%的電力將來自風力、水力和太陽能等再生能源，希冀能吸引超過100億美元的投資，促成電力公司積極建置或購買再生能源，預期該項目落實後能為亞伯達創造7,200多個就業機會。

2017年亞伯達省首輪再生能源招標案吸引了國際與在地企業總計10億美元的投資，創造700個建築類別的工作機會和40個長期工作機會。該招標案除了將開發600兆瓦綠色電力，以提供25萬家用戶電力需求外，更創下加拿大綠電最低價格紀錄，加權平均價格為3.7美分/kWh(約每度1元新台幣)，幾乎為2016年加拿大安大略省綠電採購加權平均價格的一半(8.5美分/kWh)。

淘汰燃煤發電是氣候領袖計畫的目標，希望未來再生能源發電量能達2/3、天然氣發電量則佔1/3。亞伯達省具豐富天然資源，擁有不少石油、天然氣、鐵砂礦、煤礦，即使如此，亞伯達省仍積極推動能源轉型，廢除燃煤改採風力發電。目前風力發電價格已較2009年下降70%，且基礎交通建設大幅改善，為當地帶來不少就業機會與市場競爭力，成功讓加拿大走在世界再生能源發展的最前端。

加拿大發展再生能源的經驗可作為台灣在能源轉型上的學習範本。能源轉型不一定會導致高電價，採用像加拿大的競標制度，並依政府訂定的收購價格、保證收購20年的發電量，就能降低電價。加國這項政策吸引不少廠商搶標，即使搶到的標低於政府訂的標準「價格」，廠商仍需繳交一定費用，例如政府定價2元但廠商標價1.5元，政府仍以2元的價錢收購，而價差的部分則存入電力發展基金做為補貼，以維持電價的穩定。其次，風能屬間歇性能源，須依靠其他能源如太陽能、地熱能源或是水力發電來彌補無風的日子，透過多樣化再生能源的互補方式維持電力供應的穩定。提早進入再生能源市場或許需花費不少經費與時間，但卻能如加拿大提早站穩國際市場與搶得先機。

美國州政府環保意識抬頭

川普總統上台後，積極推動與發展海域鑽油。美國政府制度為聯邦制，各州政府在國防與外交事務外享絕對自主權，而近海3-7海哩屬州政府管轄，可禁止所屬海域開採或不開放港口使用。紐澤西、加州已立法禁止近海開採行為，任何建設都須嚴格審查，避免破壞與污染環境。為了落實這項政策，紐澤西州政府特別頒布「海洋管理法」將所有海上油井開挖納入管制。除了法規上的約束外，開採企業還得面臨所謂的「套牢資產」或「擱淺資產」的問題，一旦企業決定開挖油井並規劃20~30年開採年限，屆時仍須受2050年全球減排政策約束。

英國、法國領導對抗氣候變遷

2015年英國能源與氣候變遷部長Amber Rudd提出2025年前關閉所有燃煤電廠。為了因應氣候變遷，英國逐步淘汰燃煤，將終止開採國內每年僅剩的近300噸煤礦。英國積極發展再生能源，為了就是希望2025年廢除火力發電廠。為此，英國政府頒布氣候變遷法案，每五年檢討一次，要讓英國成為溫室氣體減排與氣候變遷調適的領導者之一。與1990年相較，至2050年英國預計要減排80%。

法國總統馬克宏以對抗氣候變遷領導者自居。美國總統川普宣布退出巴黎協定後，馬克宏強調對抗氣候變遷的責任與重要性，舉辦首屆「一個星球峰會」(One Planet Summit)。為了推動歐洲碳排價格均一化，法國以身作則，將每公噸44歐元的碳價格提升至每公噸80歐元，希望歐洲各國跟進，並要求歐盟設立基金幫助其他國家。

從實際案例觀之，只要投資再生能源，即對GDP有貢獻，惟程度上需視進口設備多寡等其他因素而有不同。再生能源較化石能源可以提供更多的工作機會。其次，使用再生能源不會阻礙其他產業的發展，可達到與化石能源一樣的功能，甚至比化石能源更有效率。在價格上，許多國家再生能源發電已與市電平價，有些甚至低於市電，且太陽能與風力的成本仍在快速下降中，價格因素已不會對企業造成負擔。

未來10年台灣投資於再生能源金額預計將達新台幣1.8兆元，單單在太陽光電領域就可能增加10萬個就業機會。即使無法立即減少化石能源進口，但對再生能源投資即可提升國內經濟成長。隨著再生能源使用比例增加，將會進一步減少化石燃料進口，再生能源促進經濟成長的效果將日益顯現。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。