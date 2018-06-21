期交所將於7月2日推出布蘭特原油期貨

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)訂於7月2日上市布蘭特原油期貨 (BRF)，可望為臺灣期貨市場注入新動能， 拓展商品類期貨產品線，提供交易人多元操作工具， 提升臺灣期貨市場國際競爭力。

證期局已核定期交所於7月2日上市布蘭特原油期貨， 期交所並自上市日起至9月底止，舉辦交易獎勵活動， 獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨經紀商及其從業人員。

布蘭特原油期貨是期交所繼黃金期貨、 臺幣黃金期貨及黃金選擇權之後， 於商品類中推出之首檔原油期貨商品。期交所表示， 鑑於原油為經濟發展之重要資源，與民眾的食衣住行息息相關， 且國人熱衷複委託交易原油期貨，原油相關ETF亦發展蓬勃， 顯見國內投資人對原油期貨具有高度興趣。 考量布蘭特原油價格具高知名度與代表性， 國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎， 且為國內進口原油品項之一，與國內實際用油較直接相關， 故與洲際歐洲期貨交易所合作，取得布蘭特指數價格授權， 在台掛牌布蘭特原油期貨，提供市場交易及避險管道， 多元化臺灣期貨市場產品線。

期交所布蘭特原油期貨採新臺幣計價， 交易時間涵蓋國際原油市場主要波動時段， 可反應國際原油價格及新臺幣匯率波動。上市後， 國內期貨交易人無須透過複委託方式， 依現行國內期貨商品之下單管道即可參與原油期貨市場， 且以新臺幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利， 交易成本也相對較低。 有助於吸引對原油商品有興趣之交易人參與我國期貨市場， 同時提供國內原油ETF之發行業者及交易人便利之避險管道。 相關契約規格業公告於期交所網站(www.taifex. com.tw)，歡迎多加運用。