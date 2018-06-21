長庚醫療體系分享聞名國際的台灣國際醫療特色

2018年「台灣國際醫療及銀髮族健康照護展」今天開幕，於台北市世貿一館展開為期四天的展出。長庚醫療體系應邀參與盛會，並分享聞名國際的台灣國際醫療特色，包括林口長庚的「質子治療」、高雄長庚的「肝臟移植」、基隆長庚的「術中導航顱顏重建」和嘉義長庚的「術中即時電腦斷層應用於三叉神經痛治療」，以及知名的安養照顧－長庚養生文化村等。

長庚醫療體系今年參展展位設計，採用標準綠色搭配白色為主視覺，整體穿透性高、乾淨舒適、具專業性，吸引許多民眾前去參觀。參展共分四大主題，一是介紹長庚獨有的「垂直整合持續性照護」，從急、慢性疾病到長期照護與安養服務，建立了完整的醫療照護體系；二是體系各院區享譽國際的國際醫療特色；三是國際案例分享，一位25歲的科威特年輕人，罹患腦幹腫瘤，橫越5000公里來台求醫的故事；四是介紹安養照顧的取經聖地－長庚養生文化村。

展位門口還特別安排了一台機器人靈巧表現，長庚醫科人員表示，這是長庚智動搬運系統U-Van，是一台無軌式雷射同步定位導航的無人車系統，可負重120公斤，車寬最小約50公分，提供各式客制化應用層車，可用於台灣緊實的醫療空間。

長庚展位人員表示，這台機器人已於林口長庚開刀房進行乾淨器械搬運連續運作一年半的時間，大受好評；今年林口長庚將再增加導入三套，台北長庚一套，進行手術器械的運送與污器械回收作業。護理師僅需在開刀房操作就可以遠端叫車，讓機器人進行回收作業。多台機器人透過無線網路，可互相行走溝通進行有效率的行走與路徑管理。桃園長庚目前完成電梯控制系統進行垂直運送測試，今年也將用於檢體、藥物運送，協助醫療同仁進行重複性高作業。

在台灣，每3個人就有1個人曾到長庚醫療體系就醫；在全球，有超過2000位、70多個國家的外國醫師曾到長庚醫療體系接受訓練和學習醫療技術。長庚希望藉由參與2018台灣國際醫療及銀髮族健康照護展，提供長庚的豐富經驗，讓台灣的優質醫療更享譽國際。





長庚智動搬運系統（機器人）於林口長庚開刀房運作一年半，大受好評，在照護展上詢問度極高。(照片由長庚醫院提供)