「史丹佛D.School」情境體驗課程 點燃師生共學熱情

新北市第2所D.School「Yonghe D.School」今(21)日於永和國中正式揭牌，以史丹佛「設計學院」（D.school）創新教育精神，建立情境式、體驗式之跨科技、藝文及綜合領域整合學習系統，未來將以發展「傢俱」專題課程及「機構結構設計」應用教學為特色，並以自編教材進行創新教育的實驗。

朱立倫市長表示，新北市引領全國推動科技教育，採雙核心模式重點建置國際級的「跨域實創教育廊帶（D.School）」及「實創生活科技教學工坊」，與英、美等國家同步整合「設計」與「科技」打造創意與合作的跨領域專題探究的教學空間。

林奕華局長進一步表示，透過「全國首創」之【實創Techshop+】生活科技教育前瞻領航3年計畫，以生活科技學科連結各領域及重大議題，引導學生進行自主、探索的整合學習，透過「實作」與「創造」解決生活上的問題。

Yonghe D.School建置了五間各具特色的教室，以科技技術作為創意後盾，展現手工溫度、具備數量充足的加工機與手工具，工作區域分配清楚，提供學生美國車庫(shop)文化的設計創想空間，以蘋果綠為空間主色，桌面可彈性擺設教學模組，適合電子電路、模型、微木作等創發課程，從提供「有感」的學習環境開始，讓創意的能量無限迸發。

配合揭牌活動也同步發表全國第1本生活科技教學作品集-「永中創藝家」，每一個作品都是從學生的經驗著手貼近其生活脈絡，在實作中不斷修正，增加學生的興趣和自信。907班王苡又說:「生活科技課帶給我們不只是手作能力培養，還有如何把想法化為現實，過程中還運用到與物理有關的知識。」，8年級數理資優班學生莊承昌、鄒尚恩及李濟國一同表示:「因為看了Discovery流言終結者節目中的發牌槍激好奇心，開啟我們對紙牌飛行運動及軌跡的研究，應用多元工具製作及測試並解決問題。」

新北市政府教育局自106起至108年，全國首創推動【實創Techshop+】生活科技教育前瞻領航三年計畫，總計編列新臺幣1億2千萬元經費，推動生活科技教育，促進多元學習，培育未來人才，翻轉新北教育。

永和國中跨域實創教育廊帶揭牌-學生向市長解說創作理念。(照片由新北市政府提供)

永和國中跨域實創教育廊帶揭牌，市長與揭牌嘉賓合影。(照片由新北市政府提供)