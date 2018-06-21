新北週末藝術秀熱鬧開跑 與市民相約週六看藝術

107年度週末藝術秀今(21)日在新北市政府1樓大廳熱鬧開場，這次特別邀請106學年度全國學生創意戲劇比賽特優及優等團隊，將一齣齣動人精湛的綜合偶戲、布袋戲及舞臺劇移師到市府，吸引民眾駐足觀賞。

今日南強工商綜合偶戲團隊，用大型操偶為週末藝術秀帶來宣傳短劇，劇中人偶以假亂真，逗得民眾驚呼不斷。三芝國中布袋戲社帶來「三打白骨精」，講述唐三藏一行人，在去天竺國取經的半路上，遇到白骨精，孫悟空如何帶領師兄弟化解這場危機。讓觀看的民眾回想到小時候，彷彿置身廟會之中熱鬧的場景；正義國小也帶來「土地公護臺灣」舞臺劇，透過戲劇方式讓觀眾了解愛護環境的重要。這場多元的戲劇演出，讓不少洽公民眾看得如癡如醉，有著宛如身歷其境般的感動。

教育局長林奕華表示，新北市每年於暑假舉辦週末藝術秀活動，讓優秀的學校藝術團隊走入市民生活周遭，除了將藝術氛圍傳達出去外，也展現學生平時辛苦練習的成果，營造處處有藝術的新北市。

新北市週末藝術秀從6月30日至8月25日，每個週六下午3點以新店捷運站為首站，接續在8個新北市熱門景點表演，有鶯歌老街、瑞芳火車站、三峽老街、淡水捷運站、市民廣場、新莊國民運動中心、金山老街以及八里左岸，每場次皆有豐富多元的藝術演出，歡迎市民朋友到現場跟著週末藝術秀的腳步，一起樂活玩新北。





照片來源：新北市政府教育局