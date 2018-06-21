臺灣企銀統籌主辦東佑達自動化科技股份有限公司聯貸案

臺灣企銀統籌主辦東佑達自動化科技股份有限公司新臺幣21億元聯合授信案，於107年6月21日在東佑達公司舉行簽約儀式，並由臺灣企銀總經理施建安先生代表聯合授信銀行團與東佑達自動化科技股份有限公司董事長林宗德先生共同簽署，本聯貸案由臺灣企銀統籌主辦，並在農業金庫、國泰世華、華南銀行、土地銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、新光銀行、元大銀行、彰化銀行、板信銀行及台中銀行等行庫踴躍參貸下成功完成本聯貸案。此案原規畫目標為18億元，但總募集額度逾27億元，最後簽約金額訂為21億元。

東佑達公司為大中華地區鋁擠型單軸機器人及電動缸知名生產商，並成功打入日本自動化供應鏈體系的台灣品牌，屬「五加二產業創新計劃」之智慧機械產業，研發團隊長期與日本同業技術交流，加上日本知名空壓元件廠商CKD公司入資，大幅提升生產質量及市場地位。

東佑達公司秉持「進化產品、穩定品質、追求卓越」的經營理念，來面對全球自動化設備未來可見之大量需求，致力於研發、產製、行銷的業務整合並專注於品質持續提升，鞏固智慧機械市場規模及變化，持續達成產業目標及業績發展。

本次東佑達公司取得聯貸資金後，將可運用於東佑達公司興建廠房、購置機器設備、償還金融機構借款及充實中期營運所需資金，加強海外市場業務拓展力道，其業務規模及營收獲利可再創新高，讓MIT智能機械精品在世界舞台發光發熱。

