晶華國際酒店集團 推BMW五星之旅

暑假即將來臨，為迎接一年一度的旅遊旺季，晶華國際酒店集團特別與BMW總代理汎德汽車合作，提供享受精彩生活的旅遊玩家全新BMW X3豪華休旅車款試駕之旅。

自6月21日起於台北晶華、太魯閣晶英、台南晶英、以及全新開幕的高雄晶英國際行館選擇「BMW風尚假期」住房專案，即可以每房7,999元起入住豪華客房，並於入住時獲得全新BMW X3豪華休旅車鑰匙，在各城市間展開探險之旅，發現旅行新樂趣！

無論是親子旅遊、浪漫約會或是好友出遊，「BMW風尚假期」都能製造更多驚喜! 除了全新BMW X3無限暢「遊」之外，台北晶華酒店特別為夏日入住的房客打造專為小朋友設計的兒童專屬遊戲室，為您與寶貝創造更美好的親子互動時間；台南晶英酒店則特別製作了「Bingo冰菓地圖」，標示出台南市各大冰菓室的所在位置，讓房客輕鬆找到美味名店；太魯閣晶英酒店則貼心提供BMW專屬迎賓點心，讓房客體驗與眾不同的豪華品味；高雄晶英國際行館更是祭出由日本米其林星級Ukai餐飲集團首度來台經營、一位難求的熱門餐廳Ukai-tei牛排館優先保留座位權，在房客享受行館精雕細琢的建築工藝、脫凡品味的藝術典藏、與尊榮細緻服務的假期中，一啖米其林頂級食藝的味蕾盛宴。

BMW X系列是豪華運動休旅的領導者，同時也代表冒險不設限的玩家精神。晶華國際酒店集團此次提供的全新BMW X3豪華休旅車，擁有敏捷的操控特性與最進化的智慧安全駕駛輔助科技，以無時無刻的安全防護，讓駕駛與乘客盡享愜意自在的旅行時光。全新BMW X3擁有都會運動風格的外觀設計與舒適的乘坐質感，邀請懂得享受生活的品味玩家們，立即預約晶華國際酒店集團限時呈獻的「BMW風尚假期」。