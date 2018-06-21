紐西蘭新上任女總理生了！放產假不忘公務

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）紐西蘭37歲的女性總理阿爾登（Jacinda Ardern），在上任前被問及是否會請產假，讓她怒批性別歧視。她已於21日凌晨5點50分在伴侶陪伴下，產下「第一寶寶」，重達3310公克。預計請6周產假的她，期間仍會處理公務，並與職務代理人副總理彼得斯（Winston Peters）保持密切聯繫，參與重要決策。

阿爾登在伴侶的陪伴下順利生產，母女均安。 （照片來源：阿爾登Instagram）

去年9月結束紐西蘭國家黨9年的執政，所屬工黨的紐西蘭第3位女性總理阿爾登在去年秋天上任。紐西蘭已於1993年通過《人權法》，規定僱主不得歧視可能懷孕或有生育計畫的員工，但包括前一位女總理海倫．克拉克（Helen Clark）在內，都常被問到產假問題。

因此，阿爾登上任後隨即宣布，2018年7月1日起，有薪產假將從原本的18周延長至22周，並於2020年7月1日起，再延長至26周。

上任時被問及產假問題，阿爾登沒有正面回應，直到今年1月才宣布已經懷孕的消息。美國有線電視新聞網報導，阿爾登是1990年以來，第1位任內請產假的女性領袖，這也是她的第1胎。

她的發言人表示，產假期間，阿爾登仍會抽空處理公務，也不會缺席重大決策討論。