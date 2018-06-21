軍公教年改通過　蔡英文：將用堅定態度推動國家改革

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）軍人年金改革法案於昨（20）日三讀通過，總統蔡英文今（21）日對此發表談話時表示，只要是對的事，人民一定會支持，未來政府也將用同樣堅定的態度，推動國家重要改革。

軍人年改週三終在立法院臨時會二、三讀通過，蔡總統及副總統陳建仁週四午間在總統府發表談話，蔡總統表示，軍公教年改修法完成，意味著「年金破產」將成為歷史名詞，「一個體制健全、體質良好，而且每一個年輕的軍公教人員都確定領得到退休金的臺灣，從現在已經展開了。」

蔡總統指出，此時應是讓社會回歸平靜、全臺灣人民放心和安心的時刻。回顧過去兩年，年金改革引發了許多爭議、討論，甚至是抗議，「這些風風雨雨，我希望它很快會成為過去。此時此刻，我的心中只有感謝兩個字。」

除了感謝軍公教人員面對改革展現的體諒，蔡總統也表示，「政府再怎麼替各位著想，大部分人口袋中的錢比過去少，那種不滿跟無奈的心情，不是當事人，其實是很難了解其中的感受。對各位來說，退休金減少，代表退休生活的重新規劃及調整。對於各位生活上所造成的不便，我代表國家向各位說聲抱歉。」

蔡總統強調，年金改革是讓退休與現役的軍公教人員，能有一個緩衝、安心的機制，而因改革減省的支出，政府並未收回，而是挹注基金，延長基金的壽命，使它能夠永續。

此外，蔡總統也提及，年金改革是前總統馬英九自認無法完成的問題，「馬前總統八年任內，曾經說過要推動年金改革，也說過，他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。我就是他口中所說的下一任總統。在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思。這兩年來的風風雨雨，讓我可以深刻體會他當年猶豫的原因。但是在這個歷史時刻，身為國家元首，除了承擔，我沒有其他的選擇。」

蔡總統表示，如果不能在財務破產之前懸崖勒馬，所有人的退休金都將泡湯，臺灣的經濟也將陷入巨大的危機，「身為總統，我不能坐視國家走向絕境，我的信念很簡單：越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣。前人做不到的，我們必須扛起這個責任。否則，2016政黨輪替就失去了意義。」

最後，蔡總統表示，年金制度的健全化將使社會更加穩固，未來她也將用同樣堅定的態度，來推動所有國家的重要改革。

陳副總統則提及，年金改革是通往社會公平、正義與和諧的重要工程，更是今天不做、明天就會後悔的必要改革。

陳副總統指出，「我也要向退休軍公教人員表達歉意，由於你們的犧牲小我、完成大我，損失退休金的收入，承受年金改革的陣痛，而必須改變退休生活的規劃，謹在此向所有軍公教朋友們表達十二萬分的歉意。」