手搖飲「超級達可」使用過期粉圓、牛奶等5項原料

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）手搖飲品店「SuperDuck 超級達可」位於三重、樹林及新莊店門市，遭查獲使用和貯存過期原料共5品項，總計112.33公斤。有媒體披露，員工在試喝店內飲品後出現腸胃炎、蕁麻疹等症狀，甚至發現發霉的粉圓。

新北市衛生局接獲民眾線報，連鎖飲料店「超級達可」疑似使用逾期原料製售飲品，衛生局於107年5月28日至「超級達可」4家門市啟動同步稽查，查獲三重、樹林及新莊店門市貯存逾期原料。

5個過期品項包含：三重店「超Q焦糖珍珠粉圓(有效日期2018.05.18計11.5包、2018.05.25計3包)」，新莊店「超Q焦糖珍珠粉圓(黑)(有效日期2018.04.25計11.5包)」、「超Q焦糖珍珠粉圓(白)、2018.05.18計4.5包」、「石蓮花綠の多(有效日期2018.05.23計22瓶)」、「味全純鮮奶(有效日期2018.05.27計1.5瓶)」，樹林店「超Q焦糖珍珠粉圓(有效日期2018.05.18) 計3包」、「上等冬瓜露(有效日期2018.03.05計1包)」、「紅豆薏仁水(有效日期2017.09.14計2包)」等違規貯存逾期原料。

新北市府衛生局21日表示，5月28日前往「超級達可」飲品店新北市的4家加盟門市稽查。（中央社）

而三重及新莊店查有熬煮逾期「超Q焦糖珍珠粉圓(有效日期2018.05.18)」等待使用之情形，現場立即要求銷毀。衛生局亦第一時間通報原料供應商轄下衛生局追查有無出逾期原料等情事。

此外，衛生局也稽查泰山、三重、樹林及新莊店4家門市的環境衛生，發現未有病媒消毒紀錄、食材未離地、從業人員未有健康檢查紀錄等多項缺失，責令業者限期改正。