分屍命案一月三起　賴清德：將加強性平、情感處理教育

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）近一個月來發生三起駭人聽聞的分屍命案，犯案動機多與情感相關，行政院長賴清德今（21）日便在院會中指示，相關部會及地方政府應加強性平與情感處理等教育，才能有效預防類似憾事再度發生。

賴清德指出，司法會制裁犯罪者，但刑法僅為事後處理機制，事前預防才能真正解決問題，「我國教育體系及社會、家庭教育，均須加強兒少性別平等、情感親密關係處理，尊重生命觀念也須融入各級學校課程教學範圍。」

賴清德提及，將請教育部及各地方政府共同努力，將性平與感情教育扎根於日常生活中，也會請相關部會持續落實社會安全網工作，從根本控管，消弭各項社會安全風險因子。

賴清德也呼籲，民眾在遭遇困難之際應主動尋求援助；倘若發覺可疑人事，也應主動通報主管，「大家能對周遭人士多一分關懷與警覺，就能讓國人多一分安全保障。」

近期接連發生的社會案件多因感情糾紛及情緒管理不佳導致，先是5月26日桃園市一名陳姓老翁，因離婚財產分配問題，將結縭超過40年的簡姓妻子殺害並分屍。

隔（27）日，新北市板橋區又傳出一名朱姓健身教練與黃姓女友爭執後，便將黃女殺害並分屍成七大袋，朱男隨後又畏罪自殺。

週一（18）再傳臺北華山草原分屍命案，陳姓射箭教練意圖性侵高姓女學員，遭反抗後，陳男竟將高女勒斃，再以菜刀分屍成七袋，載往北部山區丟棄。