年底完成編纂  新住民語7國教材將上線

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）7國新住民語言2019即將列入國小課綱及國中語言選修課程，教育部國教署完成第1至4冊編織審查，網路版也將於今年8月完成，屆時教育部新住民七國語文1-4冊的聽、說讀、寫、唱，將不限於教室、不限於紙本教材，只要有網路的地方，就可以實現人人可學、處處可學、時時可學的多元文化終身學習的理想。

新住民全球新聞網報導，為落實教育部「成就每一個孩子」的願景、「尊重多元文化」之課程目標，將東南亞7國語言列入語文課程，國小學生從一年級起，一週一節課，依學生意願選讀。

教育部國教署規劃編撰，國小第一至第三學習階段各4冊，國中第四學習階段共6冊，每種語言別共計18冊。目前新住民語文教材新住民語第一學習階段第1-4冊已編製及審查完成，可提供學習家庭及學校中的稱謂、問候的生活用語、兒歌6-8首，並進一步了解生活環境、休閒活動和臺灣的差異。

至於必須精熟的基本詞彙，每一語1-4冊約可學得50個詞彙及不須精熟的認讀詞彙約50個，為使教材貼近使用需求，2017年起全國21縣市110班級加入試教行列，實際教學概況、教材使用及意見回饋，將作為編撰單位修正教材實施的參考。

因應資訊網路的便利，第一學習階段的教材也委由中央大學和資策會同步製作數位教材，預計將於今年8月完成，教育部新住民七國語文1-4冊的聽、說讀、寫、唱，將不限於教室、不限於紙本教材，只要有網路的地方，就可以實現人人可學、處處可學、時時可學的多元文化終身學習的理想。