汞含量過高！　法羅群島當局籲居民勿食領航鯨肉

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）所謂靠山吃山靠海吃海，自古以來法羅群島居民就有食用領航鯨肉的習慣，隨著工業發展與人類活動頻繁，汙染已逐步從陸地轉向河流與海洋，當地政府籲不要再食用領航鯨的肉，引發熱議。

引述《法新社》報導，島上的醫學和公共衛生部主任Pál Weihe譬喻，如果要英國人或丹麥人早餐不要食用培根的話，就像是文化中的一部分被去掉了。同理，食用鯨豚肉已經成為生活的一部分，亦是文化傳統的一部分。因此，要居民不要食用這種哺乳類動物，可說是一種犧牲。

之所以會呼籲居民不要食用，主要是因為工業活動所帶來的汙染，導致領航鯨體內所含的汞含量和持久性有機污染物(Persistent Organic Polluants, POPs)的含量過高，恐影響人類智力與神經系統發展，並有損免疫系統。

然而，國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)因缺乏數據，並未將其列入保育物種。Weihe向法新社指出，當我請大家不要再食用領航鯨的肉時，就像是要大家不要再殺害領航鯨一樣，但真正的目的並不是後者，而是前者。

自1986年開始，Weihe開使追蹤上百位孩童的健康狀況，並於1998年呼籲當局限制食用鯨豚肉，或改成一個月食用1到2次，至於孕婦則是禁止食用。

法羅群島是丹麥的海外自治領地，島上居民不到5萬人，該島位於挪威海和北大西洋中間，處於挪威到冰島之間的位置。陸地面積約1,400平方公里，由17個有人島和若干個無人島所組成，其官方語言為法羅語和丹麥語。