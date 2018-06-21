「狗頭湯」女主角陳竹莉勤奮好學  獲市長獎肯定  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）數年前因「越南媽媽煮狗頭湯」爆紅的越南新住民陳竹莉，走過家暴與失婚，克服語言障礙，報名補校學習中文，一路從國小唸到國中，用努力證明新住民也很優秀，今年3月獲得嘉義縣優秀青年表揚，18日從嘉義市民生國中畢業，從市長涂醒哲手中接過市長獎時不禁感動哽咽。

新住民全球新聞網報導，陳竹莉18歲結婚來台，22歲因丈夫家暴及語言障礙不得已離婚，從此負起撫養2個女兒的重擔。為了補充女兒的體力，特地熬了鍋骨頭湯，卻說成「狗頭湯」，嚇得女兒不敢喝。語言障礙讓她在台灣的生活困難重重，連帶女兒打預防針都只能和護理師比手畫腳的溝通。但她不言敗，越黑暗越要看到光，不僅利用晚上時間到夜校上課學中文，更在新住民發展基金會擔任通譯人員，幫助其他有類似問題的新住民姐妹。

陳竹莉表示，因為不希望女兒將來拿聯絡簿給她簽名的時候，自己連名字都寫不出來，決心學好中文。她報名國小補校，雖然上課內容不輕鬆，她咬著牙撐著，還好女兒上了國小後，自己有不會的地方也能問老師。母女在考試前互相幫對方溫習功課，感情也越發親密。

陳竹莉18日從民生國中畢業，獲頒市長獎，想起過去的努力，覺得一切都值得了，她計劃繼續升學，充實自我。

之前的骨頭湯事件也讓電影公司注意到陳竹莉並邀她代言電影《不存在的房間》，希望藉由她的故事鼓勵更多受暴女子勇敢面對未來。