不畏逆境成國手  新住民獲總統教育獎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中華亞運角力國手張禹萱，本身是越南新二代，家境雖不富裕，全靠母親身兼4份工作支撐家庭，張禹萱不畏逆境，在體育場上發光發熱，曾在全國中學運動會連拿五次冠軍，今年榮獲2018年總統教育獎，可說是實至名歸。移民署台北市服務站主任黃齡玉今（21）日拜訪張禹萱，恭賀她獲獎外，也送上多功能快煮鍋，為她出國進修加油打氣。

目前就讀臺北市大理高中體育班三年級的張禹萱，目前是中華亞運培訓選手，畢業在即，她將由教練安排赴日先就讀語言學校後，再申請專門學校，繼續朝國際角力選手之路邁進。

張禹萱表示，父親在自己小四時中風病倒，母親一肩挑起家中經濟重擔，曾身兼4份工作，但自己入選國手後，所有獎金都交給媽媽，靠著薪水及比賽獎金才稍為減輕媽媽的擔子。雖然哥哥對設計及攝影頗有興趣，但由於經濟困頓，有些設備只能將就。聽說移民署有築夢計劃，將建議哥哥投件爭取補助，完成自己夢想。

服務站主任黃齡玉表示，得知張禹萱獲獎，很為她高興。特地到家裏送上多功能快煮鍋，希望她在日本念書、訓練之際，也要注意自己的飲食健康，移民署是她的後盾，鼓勵她未來成為臺灣之光

黃主任也建議媽媽阮氏燕，移民署最近剛推動「保障新住民免費上網及平板借用計畫」，提供新住民免費租借，每個月有10GB的上網數據傳輸量，全家人就可以不定時和禹萱網路視訊，媽媽聽到了好開心，表示將馬上打電話去申辦。