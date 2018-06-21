伊犁鼠兔　是兔還是鼠？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）是貓、兔子、天竺鼠還是小熊呢？這隻可愛且罕見的野生動物，讓中國科學家們是又愛又恨。牠的棲地就在新疆的天山山脈，數量稀少、也沒有足夠的研究資料可供參考。

比利時媒體《地鐵報》（Metro）報導，伊犁鼠兔(Ochotona iliensis)第一次出現在世人面前是在1983年，當時是由中國科學院新疆生態與地理研究所的研究人員李維東，在天山山脈，也就是牠的棲息地，意外和牠有了初次邂逅。從那之後，李維東就展開長達35年的追蹤與研究，但伊犁鼠兔因棲息在2,800至4,100公尺的高山上，僅被科學家偶遇30多次。

2014年，李維東在伊犁鼠兔常出沒的棲地架設了多個攝影機，並於2017年9月成功拍攝到這隻可愛且罕見的中國特有種。李維東向國家地理雜誌表示，伊犁鼠兔利用自己的糞便與尿液來標記自己的地盤。

伊犁鼠兔是兔形目、鼠兔科，外形像兔子又像老鼠，額頭上和頸子側邊有3塊棕色斑點，也是當前國際公認的24個鼠兔屬中耳朵最大、後腿最長、成體最大的。自2008年開始，國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)將牠列為受威脅的「瀕危」物種。

科學家估計伊犁鼠兔的數量已不到1,000隻，不僅因人類活動威脅導致棲息地縮減，還有受氣候暖化衝擊，使其不得不往更高的山上生活。35年前巧遇這隻瀕危動物是在海拔3,350公尺，如今伊犁鼠兔已可到海拔4,100公尺的高山上生活了。