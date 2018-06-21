92國破獲野生動物走私交易  穿山甲、北極熊都列其中

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）國際刑警組織20日宣布破獲大宗全球野生動物走私交易，查獲物品包括肉類、象牙、穿山甲片等，共92國參與這項大規模掃蕩行動。

代號「雷雨」（Thunderstorm）的這項行動，光是5月查緝的非法動物市值就達數百萬美元。加拿大執法人員Sheldon Jordan表示，野生動物走私犯罪每年獲利高達1,500億美元，是繼毒品、仿冒品，及人口販賣之後，獲利第四高的犯罪行徑。不肖份子往往透過邊境漏洞並賄賂官員，非法運輸大批貨物。

本次沒入的項目包括活體動物，像是馬來西亞的烏龜、墨西哥的鸚鵡、27,000隻爬蟲類動物、4,000隻鳥禽、48隻靈長類動物、14隻大貓，以及兩隻北極熊屍體。肉類則有18噸鰻魚肉以及43噸熊、大象、鱷魚、鯨魚及斑馬肉。

其餘物品包括1.3噸象牙、8噸穿山甲片，以及木材。由於穿山甲片在中藥中具有高度價值，亞洲的四種穿山甲動物數量因此凋零，以致非洲穿山甲成為盜獵新目標，近年來生存威脅逐漸升高。

本次行動共逮捕1,400名走私嫌犯，包括洛杉磯兩名空服人員，以及一名以色列男子。該男行徑囂張，將捕獵照片貼上社群媒體，因而遭到警方搜索。

92個參與雷雨行動的國家廣及亞洲、歐洲、中東、美洲。大洋洲島國萬那杜雖非國際刑警組織成員，亦參與其中。

藥用價值使穿山甲生存威脅增高 （美聯社）