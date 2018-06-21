美眾議員提案　美政府應與台灣恢復外交關係

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國聯邦眾議員羅拉巴克20日提出決議案，呼籲美國政府正視現實，摒棄一中政策，與台灣恢復外交關係，承認台灣是主權獨立國家。



中央社報導，羅拉巴克（Dana Rohrabacher）是美國國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）共同發起人之一。他在提案中指出，台灣從未被中國共產政府管轄，卻遭中共以一中政策阻撓參與國際組織與活動。



報導指，羅拉巴克強調一中政策已過時，不能反映台灣半個多世紀以來做為主權獨立國家的事實，台灣與多國保持外交、文化與經濟關係，跟美國的正式外交關係也直到1979年才終止。



他呼籲美國總統改採符合現況的「一中一台」政策，以承認台灣為主權獨立國家，有別於共產中國。他並呼籲美國與台灣恢復正常外交關係，支持台灣充分參與聯合國，以及以主權國家為會員的國際組織。



中央社引述台灣人公共事務會會長郭正光表示，這項提案反映美國國會有越來越多聲音，認為一中政策已不合時宜，台灣為自由民主國家，應被國際社會接受，成為平等成員。