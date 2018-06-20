美退出聯合國人權理事會　以色列總理拍手稱快

（台灣英文新聞／李昱德 倫敦綜合外電報導）美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)昨(19)日宣布，由於聯合國人權理事會(HRC)對美國盟友以色列的偏見，還有長期以來無法將人權破壞者繩之以法的不良紀錄，美國將即日起從該理事會退出。

事實上，美國總統川普早在數個月前就已經表示有意退出該理事會，只是遲遲沒有行動，然而，在聯合國難民署(UNHCR)譴責美國執法人員在美國、墨西哥邊界，將兒童與父母強制分開的行為是「沒有良心」的舉動後，終於一舉觸發了美國的「憤怒」。

海莉指出，踐踏人權的國家持續被選入理事會中擔任理事，不只如此，全球最不人道的國家更是不斷逃過各項檢核項目，相對的，理事會卻將人權紀錄良好的國家當成替罪羊，企圖遮掩那些不人道理事國的劣跡。

總部在日內瓦的人權理事會由聯合國中的47個國家組成，目的在於確保全球人權得到保障，不過許多批評的聲音認為，許多國內人權未得到彰顯的國家，藉由擔任理事會的理事，來規避理事會的譴責與制裁。

海莉宣布美國退出後不久，美國副總統潘斯(Mike Pence)就在推特上推文攻擊人權理事會和難民署，表示美國為了挺身對抗視人權為無物的國家，選擇退出了理事會，除此之外，反民主的難民署讓其創立者蒙羞，其反美、反以色列的行為更是讓美國忍無可忍。

對此，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)拍手稱快，指出難民署長久以來就是個充滿偏見、反以色列的組織，同時稱讚川普和海莉做出這個勇敢的決定，與以色列一同對抗滿口胡言的人權理事會。

不過除了以色列外，美國幾乎受到了全世界的譴責。

國際特赦組織秘書長賽迪(Salil Shetty)就指出，長久以來，人權理事會雖非完美，依然以嚴格的標準審查所有的理事國，並對人權維護貢獻良多，川普的舉動只是再一次顯示出，他對美國宣稱要捍衛的普世人權價值完全不在意。

川普上任後，美國與以色列越走越近，除了將美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷外，更多次在外交場合上為以色列挺身而出，許多美國網友因而諷刺地說，以前美國有加拿大、英國、德國等多樣化的盟友，現在大概只剩下俄國和以色列了。