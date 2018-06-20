臺灣集中保管結算所107年股東常會

臺灣集中保管結算所於今（20）日下午2時舉行107年度股東常會，會中順利通過每股配發現金股息3.25元及股票股利0.25元等案。

林修銘董事長表示，106年集保結算所各類有價證券及短期票券保管總市值合計逾35兆元；營業收入為44億8,500萬元，稅後盈餘達20億5,200萬元，除因我國股市表現亮眼外，更展現出經過這幾年來多元化經營的努力，集保結算所已逐步讓業務與財務朝向穩健成長的目標邁進。

106年集保結算所持續秉持「顧客導向」、「開放創新」與「平台經濟」三大服務創新理念為市場服務，業務發展聚焦七大主軸，包括「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、「推動商業本票無實體化」、「推廣跨境保管業務」、「優化基金平台功能」、「推廣電子投票服務」、「強化防制洗錢及打擊資恐查詢系統」及「打造新證券存託系統」等，並應用金融科技提出創新作法，協助參加人拓展市場，提升我國資本市場效率。

在推展金融科技方面，「集保e存摺」上線短短一年多來，超過32萬用戶安裝使用，是集保結算所從B2B擴展跨入B2C業務的重大一步，集保結算所刻正規劃「集保e存摺2.0版」，預計於下半年推出；在推動商業本票無實體化方面，該服務自106年9月18日正式上線以來，發行總額逾新台幣9兆元，並有逾3,100家發行人開設發行登錄專戶；在推廣跨境保管業務方面，截至106年底止，保管規模已高達3.3兆元，較105年成長4.7倍。

在優化基金平台功能方面，集保結算所提供境內基金款項收付、「一卡開通」扣款授權、投資人買回款項提早入帳等多項優質服務，統計106年透過集保基金交易平台辦理基金申購金額超過430億元，較105年成長超過一倍；在推廣電子投票服務方面，106年計有1,223家上（市）櫃公司將電子投票納入股東會表決管道，配合主管機關宣布今年起所有上市（櫃）公司股東會全面採行電子投票制度，集保結算所也於3月舉辦「電子投票百分百暨公司價值提升」論壇，另將針對電子投票資料進行大數據分析，評估股東行動主義落實情形，提供主管機關作為政策研擬及制度改革之參考。

另在強化防制洗錢及打擊資恐查詢系統方面，集保結算所持續充實資料庫內容，系統名單由4萬筆擴充至200餘萬筆，並優化系統功能。目前金融機構及會計師、記帳士等非金融機構共6,552家申請使用，累積查詢筆數逾2,400萬筆；在打造新證券存託系統方面，為讓資訊系統具備更好的擴充彈性以因應市場多元發展，歷經近4年時間，新系統於今年4月正式上線，迄今運作順利，將有效達成提升快速回應市場發展能力、倍增系統資料處理效能及縮短參加人資料處理時間等效益。

此外，集保結算所秉持市場永續發展的目標，及取之社會、回饋社會的理念，積極投入社會公益活動，並委請安永聯合會計師事務所擔任企業社會責任（CSR）導入輔導機構，透過本業推動與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，業已落實SDGs 17項目標中所對應的13項目標。「集保結算所2017 CSR報告書」更於日前通過立恩威國際驗證公司查驗，成為我國證券暨期貨周邊單位第一份經國際驗證通過的CSR報告書，深具意義。

未來，集保結算所仍將本於資本市場後台的角色，致力於提高市場服務效率，並持續精進，以專注贏得客戶的信任，以嶄新思維連結國際的趨勢，優化金融市場數位環境，為股東創造良好的報酬，提供我國資本市場更安全、更便捷的金融創新服務。