全台27萬人口具B肝傳染力卻不自知帶原！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）全台171萬B型肝炎帶原者中，其中四成約68萬名患者需進行治療，而需治療的患者中，卻仍有高達27萬人不知自己為B肝帶原者。台灣肝臟研究學會執行委員暨林口長庚紀念醫院副院長簡榮南教授指出，若要遏止慢性肝炎持續存在，關鍵在於持續提高篩檢率與治療率。

簡榮南教授指出，台灣B肝盛行的主要原因即是母嬰垂直感染，因此1984年先針對B肝帶原母親產下的新生兒注射B肝疫苗，以及1986年新生兒全面接種B肝疫苗兩項重大防止B肝母子垂直傳染的政策實施後，已大幅降低感染人數。

但根據文獻報告發現，在高傳染力的孕婦所產下的嬰兒仍有約10%的漏網，可能是因胎兒在母親子宮內已遭受感染，因此對有高傳染力的婦女如HBeAg陽性，在懷孕後期，便要考慮接受治療，有鑑於此，今年初健保署又再通過B肝高傳染孕婦兩款用藥納入健保，預計每年約有2230名孕婦受惠，以及每年至少可再減少201名新B肝帶原者。

簡榮南教授表示，透過國內研究文獻發現，慢性B型肝炎帶原者孕婦於妊娠30週起至產後1個月接受B型肝炎抗病毒藥物，傳染給新生兒的機率將從10%減少至1%，顯示藥物治療成效顯著，也由此數值推算，台灣在2030年的B肝新病例可望減少94%。

1986年以後出生的民眾已全面接種B肝疫苗，但是1986年以前出生的民眾則是沒打疫苗的斷層世代，B肝帶原率高，提醒從未作過B肝篩檢的民眾都應就醫檢驗，只要花100元，就有機會及早發現問題、及早治療。