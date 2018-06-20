台北國際食品展　「台灣館」藏不住的在地好滋味

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）一年一度的台北國際食品展即將在本月底隆重登場，但每次去都像是走進了迷宮一般，只看到美麗的裝潢攤位卻不知道今年的主角是誰嗎？農委會今(20)日揭開「台灣館」特色。

李退之副主委表示，今年台灣館以「饗‧台灣」為主題，希望透過台灣好山好水出產的「良食」，結合台灣美景與美味來饗宴國際。

李退之副主委還說，農委會特別精選92家國內優質廠商共同參展，並首次舉辦「食大魅力」產品徵選活動，就台灣特色主題、技術創新、包裝設計、發展潛力、營養健康及美味等面向，邀集各界專家，從192項報名參賽產品中評選出在地、精緻與時尚等特色的「食大魅力」。

李退之副主委說，首屆「食大魅力」得獎產品包括台灣特色果乾、烏魚子、石斑魚、花茶、健康飲品及米加工製品等。

農委會表示，為協助外銷業者建立品牌，特成立TGA（Taiwan Good Agriculture）專案輔導計畫，而「TGA農業品牌精品區」就是嚴選來自台灣田野、海洋、森林的好農產、好食材，並經由優秀設計團隊打造最能表現各項產品的品牌靈魂形象、並設計更貼近消費者需求的包裝。

農委會說，「台灣特色產品區」則有農產品、畜禽產品、水產品、調理食品及農情好禮等5個分區，展出各式各樣從產地直送的新鮮食材、創意零食、精緻伴手禮、美味調味食品，以及多種健康養生榖類製品及銀髮族食品等，呈現我國農產食品業的多元風貌。

農委會表示，2018台北國際食品展台灣館，如同往年一樣熱鬧豐富，並請大家以味蕾來導航，遨遊在台灣豐富多元的食尚天地。