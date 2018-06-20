米其林主廚愛用設備有那些？　快來瞧瞧吧

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）你知道台灣有鮮茶機嗎？有沒有喝過好喝的氣泡水呢？你是否曾經嘗試製作好吃的烤雞，但卻失敗了？今(20)日在台北，貿協與展昭國際共同以「星級餐飲設備揭密」為主軸，搶先介紹知名五星級飯店、米其林餐廳，還有知名主廚都愛用的智慧小幫手，帶你先睹為快。

來自德國工藝的智能「Rational 萬能蒸烤箱」兼具6大功能，從蒸、煮、烤、炸、烘等都可以輕鬆協助廚師完成費時費工的餐點。(如下方照片)

該業者表示，對於要求很高的廚師，這台萬能蒸烤箱從正負質1、溫度、濕度等都可以精準的控制。這台機器對於一個非廚師級的人而言，也很容易上手，只要透過智慧烹調，按照內鍵步驟就可以輕鬆的完成一個漂亮的成品。

另外，這台機器不僅可以當作商業用蒸烤箱，也可以進到家庭廚房成為愛下廚的人好幫手。

打破人們喝瓶裝氣泡水的觀念，義大利品牌Blupura頂級氣泡水機，豐富了水的口感。這台由台灣業者總代理的氣泡水機，外觀宛如一般的飲水機，放到吧檯後會被誤認為是啤酒機，其實是一台使用天然冷媒，兼具環保與優美外觀的機器。(如下方照片)

該業者表示，喝水也可以很愉悅，它不搶食物的美味，還能讓味蕾在無負擔的狀況下回到最佳狀態。而最好喝的氣泡水以飲用4至8度的最好喝，加上氣泡所呈現的活躍度，除了豐富了視覺也讓味覺有不一樣感受。

▲義大利品牌Blupura頂級氣泡水機。(照片由台灣英文新聞拍攝)

該業者還說，這台結合氣泡混合技術，還榮獲綠色和平報告書的環保認證。因為，從產能製程所使用的環保冷媒，到消費者使用重覆容器裝氣泡水，都是依據綠能科技、環保設計。

業者說，這台機器所使用的管線，都採用醫療等級的設備，並連續8年榮獲「European Aqua Awards」歐洲水榮譽大獎。

值得關注的設備還有這台台灣製造的GT2崁入式鮮茶機，也是全球第一台Teapresso。業者表示，有鑑於台灣特殊的飲茶文化，加上老闆喜愛喝咖啡，於是思索如何讓每一杯沖煮出來的茶可以口感一致，杯杯是好茶。於是將咖啡機的沖泡法概念，帶入鮮茶機，讓不懂泡茶的人也可以輕鬆上手。

▲全球第一台Teapresso鮮茶機。(照片由中華民國對外貿易發展協會提供)

這台具有獨門智萃技術、可調式把手，並設有智沖煮記憶的全球第一台Teapresso，是在2016年推出的，並已經被各大連鎖飲料店搶先採用。這台機器的另一個設計概念，就是要讓泡茶者和飲茶的人能多點互動模式，因此所有管線與其他機器設備都藏在下方，只獨留上方美麗的機身供使用者操作，而這台雙孔鮮茶機，還可以依客戶喜好調整成一孔咖啡、一孔茶。

外貿協會與展昭國際共同主辦「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，今年共有165家廠商參展、使用攤位數達690個。該展結合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」和「台灣國際清真產品展」等四項展覽，五展合一將於6月27日起一連4天，在台北世貿一館展出。

▲雪沃國際總部董事總經理Paul Gross表示，隨著開放式廚房越來越多，內場團隊也成為餐廳視覺展演的一部分，使得制服與餐廳風格的整體搭配變得更加重要。(棕黑色系-丹寧襯衫搭配吊帶圍裙以及軟木棒球帽 / 照片由Chef Works提供)

▲「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」展前記者會之會場擺設。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」展前記者會之會場擺設。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲「2018年台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」展前記者會今(20)日登場，主辦單位展昭國際林茂廷總經理(左一)及外貿協會展覽業務處郭明修副處長(右一)合影。(照片由中華民國對外貿易發展協會提供)