可口可樂在台50周年　首度推出台灣曲線瓶

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）「可口可樂」在台50周年，特地以50th相伴台灣為主軸，結合在地指標性建築與可口可樂經典曲線鋁瓶，首度推出「台灣瓶」，今6月20日起全面上架。

自由報導，可口可樂1968年正式在台販售，歡慶50年，今年陸續推出「花卉瓶」、「黑熊瓶」、「古厝瓶」、「美食瓶」與「懷舊瓶」等五款結合台灣在地風情的玻璃曲線瓶(上圖)，引起廣大討論。

「台灣瓶」為首支以台灣地標為設計主體的鋁瓶，經典的紅色曲線瓶身，巧妙融合手繪風格的台灣城市意象，結合台北101、捷運、摩天輪等，6月20日起於各大通路上架。

(照片來源: 台灣英文新聞)

此外，可口可樂更與台北101合作兩款紀念禮盒，於台北101獨家販售，預計再創一波可口可樂收藏熱潮。

根據官網資訊，「可口可樂」在台灣，最早可追溯到1957年，當時由美國投資的中美汽水廠，生產的產品專供駐華美軍飲用。1964年由國內工商人士陳啟清及楊麟等人共同出資成立「台灣汽水廠股份有限公司」，籌備行銷國內市場，並在1968年向民眾銷售「可口可樂」。

公司營運經過台灣汽水廠股份有限公司、台灣可口可樂股份有限公司等階段，在1994年太古集團取得經營權，成為可口可樂公司在台灣的裝瓶夥伴。目前在台灣由香港商可口可樂有限公司台灣分公司，負責訂定市場策略及品牌管理，由台灣太古可口可樂公司，負責生產及行銷。