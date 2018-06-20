美中再掀貿易戰　蔡英文召國安首長會議

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對美中貿易衝突再次升高，總統蔡英文今（20）日召集行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，以及國家安全會議秘書長李大維等人舉行國安首長會議。

總統府發言人黃重諺表示，自今年3月以來，蔡總統即高度重視美中貿易衝突可能帶來的各種影響，除指示國安會成立專案小組，即時掌握、預判可能發展，國安會也邀集財經相關部會及國安部門，陸續召開六次專案會議。

黃重諺指出，在今日國安首長會議中，蔡總統除聽取各相關部會報告最新的研析之外，也特別指示國安會應協同行政部門，充分掌握美中貿易衝突的最新情勢並精準研判，同時強化政府各部門整體因應的能量。

此外，為避免國人及國內產業對美中貿易衝突升高產生不安心理，蔡總統也指示，行政院及相關部會應就相關問題適時對外說明，以安定社會人心。

黃重諺指出，針對美中貿易戰對臺灣經濟可能的衝擊影響，國安會的評估分析，認為美國依據貿易法301條款，對中國商品加徵百分之25的關稅，相當於美金500億元，對臺灣的影響很有限。

其中，將於7月6日實施的「清單一」部分，在4月3日美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative）公布暫時清單時（共1,333項，現縮減為818項），行政部門已有評估，對國內相關產業及中國臺商的影響皆不大。

至於「清單二」部分，包括石化、機械、半導體等產品項目，雖仍待美國貿易代表署完成公聽程序及作出最後決定，相關產業由臺商供應的部分均很有限，並不致對整體經濟造成顯著影響。

然而，國安會的報告也指出，美國若進一步對價值美金2,000億元的進口中國產品加徵百分之10的關稅，影響層面勢必會擴大；而倘若美中持續相互報復，則可能觸發全球金融市場強烈震盪與貿易保護主義蔓延，其後續衝擊影響將有失控之虞。

國安會報告，縱使上述極端狀況發生的可能性不高，鑑於美中貿易衝突與對抗有長期化趨勢，未來我國必須審慎應對可能出現的結構性變化，包括全球產業供應鏈重整、兩岸臺商在區域供應鏈所扮演角色的重大變化，以及對臺美中三邊關係可能造成的影響。

面對局勢變化，蔡總統於會中再次重申，站在國家整體立場上，政府會以國家整體戰略利益、貿易利益，以及產業發展轉型需求，在貿易戰所涉及的每一項產品或每一個領域，來考量臺灣的需要與應有立場。

根據總統府，目前國安會除已組建專業團隊，針對美中貿易戰短中長期的可能發展預做研判、評估，並預籌規劃全盤因應對策外，也正統合經濟部、行政院經貿談判辦公室、中央銀行、外交部、陸委會，以及國安局等相關機關，完備各項訊息、情勢掌握與研判工作。