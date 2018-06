(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導,一個為進入美國的移民募款的臉書專頁,或將創下臉書募款金額最高紀錄。

《紐約時報》報導,一對居住在美國德克薩斯州的夫妻,看到一張2歲移民小孩,哭泣看著自己媽媽被警察搜身的照片,而決定創設臉書專頁「讓移民媽媽和她的小孩團聚」(Reunite an immigrant parent with their child),為這對移民母子募款。

紐約時報報導照片(翻攝自紐約時報網頁)

兩人原本預計募集1500美元,但沒想到民衆太熱情,總共捐了5百萬美元。《紐約時報》指出,本專頁可能創下臉書史上募集捐款最高紀錄。另外,報導還指出,川普誓言檢控所有非法移民,導致將近2000名兒童被迫離開他們的父母,讓民衆不捨。

川普拆散移民母女民衆不捨 臉書狂捐5百萬美元

