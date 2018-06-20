【愛地球】「惜食百分百、廚餘零廢棄」　大家一起來!

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）鑑於現代社會每天都會產生大量廚餘及廢棄食品，環保署於今(20)日與 20家餐飲及團膳業者，共同舉行「惜食百分百記者會」，呼籲社 會各界減少廢棄食物、避免食物浪費、使用在地食材、縮短運送里程 ，共同推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」的理念。

環保署署長李應元今在記者會現場，與響應惜食店舖的「原粹蔬食作」主廚，以「全 食利用」的概念，選用一般被視為賣相不好但仍具相同營養價值的蔬果、也就是風味 不減的「格外品」，作出美味料理(上圖)。李署長希望藉此示範，可以鼓勵消 費者樂於選購醜蔬果，使其免於被丟進垃圾桶、成為廢棄物的命運。

李署長表示，惜食的方式很多，期待大家從自身作起，一起適量地吃、 愛護地球。李署長也希望消費者支持認同惜食理念的業者，讓惜食行動 對於廢棄物減量、節能減碳、減緩全球暖化與氣候變遷，產生正循環的 力量。

文中照片均由環保署提供。上圖中間者為環保署長李應元。

環保署引述聯合國報告指出，全球有1/3的食物被浪費掉，碳排放量高達44 億噸。另根據環保署統計，106年我國廚餘回收量超過55萬公 噸；106年3月至107年4月，超市和量販業廚餘的廢棄食品申報 量，高達6,630公噸，平均每月有超過500公噸剩食變廚餘。食 物浪費不僅造成大量經濟損失和龐大的環境成本，更會加劇地球暖化 與氣候變遷的危機。

為呼應聯合國在西元2030年前零售及消費者減少50%食物浪費 的17個永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs,如下表)，環保署從7 月起至世界糧食日（10月16日）期間，除辦理召募惜食店鋪、舉 辦惜食講座等一系列惜食環境教育推廣活動，也將表揚惜食典範業者 ，以鼓勵業者將食物百分百利用，進而減少廚餘。

惜食店舖召募活動、惜食環境教育講座即將在下月開跑，歡迎全民支持響 應。相關訊息將於7月1日發布。屆時可至「惜食臺灣」網( http://www.cherishfoodtw.org)查 詢，或聯絡環境資源研究發展基金會曾小姐(02)2515- 0369#101、vvnart@ier.org.tw。

資料來源:環保署