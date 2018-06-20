維多麗亞酒店【仲夏夜之夢 浪漫婚禮體驗日】

體驗完整婚禮流程，實際參與、感受夢幻婚禮

維多麗亞酒店「年度璀璨、盛大婚禮體驗日」預計於2018年9月2日浪漫展開，每對新人婚前必朝聖的夢幻活動！邀您實際參與戶外、室內婚禮流程、體驗頂級菜色！每年各具特色的主題式活動流程，增添您對婚禮規劃的想像與創意！

維多麗亞酒店擁有寬敞豪華氣派宴會廳及全台北獨一無二的英式戶外花園，參加「仲夏夜之夢 浪漫婚禮體驗」活動的新人，當天可親自參與戶外花園證婚儀式與優雅雞尾酒派對，充分感受甜蜜、幸福氛圍。英式風格與時尚巧思成功融合，打造新型態婚禮風貌，提供您最浪漫、奢華的維多麗亞式婚禮。

浪漫戶外婚禮場地首選．一樓戶外花園、四樓幸福池畔證婚

維多麗亞酒店位於大直地區，擁有繁花錦簇、綠草如茵的「戶外花園」，讓您規劃專屬的「戶外證婚儀式與雞尾酒派對」，充滿西式風格的戶外場地、唯美的英式紅磚城堡、古典優雅的鐘樓、更具創意的婚禮流程，讓您的婚禮主題性更為明確、增加獨一無二的幸福色彩！

長輩最愛-頂級婚宴佳餚．粵菜廚皇「何慶輝」正宗香港名廚坐鎮指揮

此外，有「美食飯店」之稱的維多麗亞酒店，婚禮晚宴由「粵菜廚皇－何慶輝（中餐行政總主廚）」精選全新31,800元婚宴佳餚供新人品嚐，中式菜色以西式風格優雅呈現，並實際讓新人們體驗五星級飯店高品質精緻料理，盡享維多麗亞璀璨、奢華婚禮。

新人最愛－古典新時尚風格、華麗歌劇院風格，挑高無樑柱婚宴場地

維多麗亞酒店是婚禮宴會場地首選，曾與眾多新人們見證無數幸福時刻，不論場地設計或是戶外空間的彈性運用，皆能讓您感受到維多麗亞貼心而細膩的巧思。除了特有的「英式戶外花園」可舉行高雅浪漫的婚禮儀式與雞尾酒派對，1F及3F皆擁有全新裝潢的豪華婚宴場地；「一樓大宴會廳」以施華洛世奇水晶打造華麗吊燈，千萬燈光呈現幻化多變的時尚色調，挑高八米無樑柱的宴會空間營造出奢華英式婚禮風格，宴會廳空間可延伸至戶外花園，空間開闊舒適，更可依照新人們的需求靈活運用，讓您的宴客場地更加完整；「三樓維多麗亞廳」則增設大型舞台及科技感十足的舞台燈光，極富現代感的宴會空間，讓每對新人成為全場矚目焦點！

維多麗亞 仲夏夜之夢 浪漫婚禮體驗日 活動資訊

活動日期：2018/9/2（日）

活動地點：維多麗亞酒店一樓大宴會廳（台北市中山區敬業四路168號）

報名費用：兩人成行活動體驗價2,600元（另加贈馬卡龍珠寶喜餅一盒）

活動詳情請洽宴會業務部：(02)8502-0007 分機2380~2387