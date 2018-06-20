(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)本月（6）初，南韓虛擬貨幣交易所Coinrail，才傳出虛擬貨幣遭竊，而今（20）日，竟又有另一間南韓交易所，傳出虛擬貨幣遭竊消息。

前情提要：你的虛擬貨幣安全嗎？南韓駭客入侵比特幣價格狂瀉

南韓《朝鮮日報》報導，南韓虛擬貨幣交易所bithumb，在今日傳出市值350億韓元的虛擬貨幣遭竊，約為新臺幣10億元，造成市場不安，導致虛擬貨幣價格暴跌。

根據報導，bithumb在今日坦誠，昨日晚間到今日淩晨之間，發現市值350億韓元的虛擬貨幣密碼，遭人盜走，並宣佈在確認交易安全之前，將暫停虛擬貨幣匯出匯入服務。另外，bithumb也承諾，不會讓投資人蒙受任何經濟損失。

然而，市場是無情的。在bithumb消息曝光後，虛擬貨幣價格便暴跌。根據虛擬貨幣資訊網站《coindesk》資料，在臺灣時間2018年6月20日下午4點10分截稿時，兩大虛擬貨幣比特幣和以太幣，價格分別跌到一比特幣兌6626.27美元，以及一以太幣兌525.8美元。

我國央行提醒，比特幣不具有國家發行貨幣所擁有的法償效力，且價格波動高，甚至容易遭到駭客盜走。請投資人注意自身資產安全，分散投資標的，不要將雞蛋堆在同一個籃子裏。

臺灣時間2018年6月20日下午4點10分時，比特幣交易情況（翻攝自coindesk）

臺灣時間2018年6月20日下午4點10分時，以太幣交易情況（翻攝自coindesk）

南韓虛擬貨幣又遭竊！投資人恐慌比特幣暴跌