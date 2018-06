法案過了！加拿大將准娛樂用大麻

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)加拿大國會正式通過允許合法購買大麻的新法,將成爲烏拉圭之後,第2個舉國允許大麻的國家。

《美聯社》報導,加拿大政府目前希望,在7月1日前,讓大麻合法正式上路,但由於各地方政府必須進行必要行政程序,來預備大麻零售,因此消費者可能要等到9月中,才能開始購買。

加拿大總理賈斯汀·杜魯道(Justin Trudeau)推文表示,加拿大過去讓小孩太容易得手大麻,並讓不法分子得以獲利,但在法案通過國會之後,一切都會改變。

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept