法案過了！加拿大將准娛樂用大麻

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)加拿大國會正式通過允許合法購買大麻的新法，將成爲烏拉圭之後，第2個舉國允許大麻的國家。

《美聯社》報導，加拿大政府目前希望，在7月1日前，讓大麻合法正式上路，但由於各地方政府必須進行必要行政程序，來預備大麻零售，因此消費者可能要等到9月中，才能開始購買。

加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）推文表示，加拿大過去讓小孩太容易得手大麻，並讓不法分子得以獲利，但在法案通過國會之後，一切都會改變。

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2018年6月20日

加拿大預計允許18歲以上人士合法購買大麻，但零售地點將受到政府規範：不得與煙酒一同販賣。

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