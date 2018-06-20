男性沉默的癌症殺手　輕忽定期篩檢　發現多是晚期

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）除了肝癌、大腸癌等常見癌症，你可知道還有一個沉默的男性癌症殺手，也可能悄悄找上門？ 據統計，攝護腺癌發生率目前已高居男性癌症第五位，又因早期幾乎沒有症狀，因此察覺不易，容易錯過黃金治療期而造成人生遺憾。

台大醫院泌尿部主治陳忠信醫師表示，攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，因此察覺不易，從就診中的患者觀察，不少患者不僅未定期接受PSA篩檢（檢測血液中的攝護腺特異抗原），對攝護腺癌的警覺性也較低，等到骨頭劇痛或是偶然接受檢查後，才被診斷出罹患攝護腺癌，期別為晚期且合併骨轉移者居多。

陳忠信醫師指出，根據臨床經驗，晚期攝護腺癌轉移至骨頭的機率達七成以上，一旦患者發生骨轉移，就可能會出現轉移部位疼痛、骨質疏鬆、骨折等症狀，嚴重者還會因為脊椎骨折斷壓迫神經，導致下肢癱瘓。針對晚期攝護腺癌合併骨轉移的治療，原則上會先採荷爾蒙治療阻止腫瘤生長，初期多有不錯效果，但兩年左右就可能產生抗藥性，骨頭疼痛、骨質疏鬆問題會再度加劇。

當荷爾蒙治療失效後，為改善患者骨轉移情形，也有許多新興治療，陳忠信醫師說，其中放射線同位素療法，是用和鈣質相近的放射性同位素，容易被人體的骨骼吸收的特性，直接進入骨轉移的部位消滅癌細胞，藉以減緩骨轉移及其帶來的不良併發症，恢復患者的生活品質。目前放射線同位素療法還是目前唯一經過臨床試驗證實，可延長晚期攝護腺癌合併骨轉移患者生命的骨骼治療方式。

陳忠信醫師提醒，50歲以上的男性，以及有攝護腺癌家族病史的高風險族群，可考慮接受PSA篩檢。如初次或先前的篩檢指數低於4ng/ml，仍在正常值範圍內，可每3～5年做一次檢查，但若是超過正常值，則需要每年做檢查追蹤。另外，養成良好的飲食及生活型態，除了有助於疾病的預防，即便已經被診斷出罹患攝護腺癌，也才能有足夠體力接受治療，提升存活機會。