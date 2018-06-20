不捨隔夜麵包被丟棄　情侶創辦「惜食餐廳」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院環境保護署與環境資源研究發展基金會、主婦聯盟環境保護基金會、舞春食農工作室等，今(20)日共同舉辦精彩活動《 惜食百分百記者會 》，「原粹蔬食作」是獲邀參加的業者之一。

「原粹蔬食作」臉書今天po文指出，原粹主廚與環保署長李應元，今天在記者會現場一起製作的惜食料理是～大阪燒。

照片翻攝「原粹蔬食作」官方臉書

「原粹蔬食作」餐廳創辦人簡鉉堼(左)及柯詩語(右)。中央社

根據中央社，「原粹蔬食作」餐廳創辦人柯詩語及簡鉉堼，過去在烘焙業工作。因為捨不得還能吃的麵包被大量丟棄，兩人決定轉做「惜食餐廳」，即便人事成本大量增加，但仍希望能帶動民眾惜食觀念。

翻攝「原粹蔬食作」官方臉書

隔夜的麵包其實還能吃，但卻因客人消費喜好而被丟棄，形成食物浪費問題。柯詩語及簡鉉堼過去在烘焙業工作時，因公司規定架上麵包必須擺滿架、供民眾選購，造成門市每天都有大量成品庫存。



柯詩語指出，台灣民眾喜歡吃當天現烤出爐的麵包，因此烘焙店當天沒有賣完的麵包就會面臨被丟棄的命運，每日營業額有新台幣3萬元的店家，可能一天就要丟掉近2000元的麵包，「但那些麵包不是不能吃、只是隔夜麵包」。

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不捨大量麵包被丟棄，柯詩語及簡鉉堼兩人轉做「惜食餐廳」，除了供餐採用現點現做方式，也盡量使用完整食物入菜。餐廳內也有特別為「格外品」設計的餐點，像是利用菜梗結合馬鈴薯做成可樂餅，豆漿剩下的豆渣則做成鬆餅。

根據格外農品臉書專頁介紹，「格外品」這個名詞源自日本，意思是「規格以外的產品」。在台灣，實務上可能被列入格外品範圍的包括：賣相不佳、正熟、過剩、過大過小、顏色不均，甚至時節不對，進入市場通常價格不佳。

這些「格外品」，有時會被農民贈送親友、作為公關品及試吃品，或者推廣銷售之用。農民俗稱這些沒辦法拿到市場上賣的農產品為「B貨」，對這些不合市場規格的產品而言，「格外品」是比較文雅的稱呼。



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中央社引述柯詩語指出，為了減少食物浪費，他們在替客人點餐時，也會特別詢問客人是否有不吃的食物、份量需要多少，透過餐點跟客人說明惜食觀念，客人也都給予正面回應。



許多人認為「惜食餐廳」使用「格外品」能減少成本，但柯詩語說，惜食其實會增加人事成本，因為餐廳必須把賣相不好的蔬菜加工處理。但環境是自己塑造的，經由顧客消費帶動惜食觀念，才是真正的價值，這不是金錢可以衡量的。

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