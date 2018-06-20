蔡英文：打壓力道越大　臺灣走出去決心就更強

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（20）日與2018年國際青年菁英領袖研習班（Mosaic Taiwan 2018）會員，面對來自美國及加拿大的學員，蔡總統表示，臺灣雖然面臨國際參與困難的挑戰，仍將積極與國際社會合作及對話，並分享自身的經驗。

外交部舉辦的國際青年菁英領袖研習班邁向第五年，今年一共有30位來自美國及加拿大的青年，於6月10日至23日來臺研習。

蔡總統週三上午接見研習班的學員，提及臺灣近來屢遭中國打壓一事，表示「我們雖然遇到中國在政治上的干擾跟打壓，不過另ㄧ方面，臺灣人民也感受到很多理念相近的國家，對我們的高度支持。」

蔡總統指出，臺灣仍會積極和國際社會合作跟對話，並向全世界分享臺灣的發展經驗，把自身長處貢獻給世界，「外在打壓的力道越大，臺灣走出去的決心就更強。」

提及近年來，臺灣與美加之間，不論是政府或民間的交流都更加緊密，蔡總統也表示，期盼學員們經過此次的研習營，能在回國之後成為美國或加拿大的「臺灣通」，把對臺灣的印象，以及在臺期間的體驗，與更多朋友分享。

根據外交部，自2014年起舉辦的國際青年菁英領袖研習班，目的在強化北美地區青年對臺灣的認識與了解，並透過青年交流深化雙邊關係。

外交部表示，今年來臺的30位學員，大多畢業或就讀於美加知名學府，具備法政、財經或國際事務等領域的背景，也有在行政或立法機關、學術界，以及非政府組織實習的經驗。