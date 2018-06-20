貪汙罪證確鑿 馬來西亞擬起訴前首相納吉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）馬來西亞首相馬哈迪19日表示，針對前首相納吉的貪汙調查已有進展，不排除近日對納吉提告。

納吉於2009年創立國營「一馬發展公司」（1MDB），之後捲入多項貪汙醜聞。

馬哈迪（Mahathir Mohamad）接受路透訪問時表示，檢方已掌握有利證據，並強調納吉在一馬公司扮演了重要角色。「納吉須為一馬全權負責，所有文件都須經他簽署，他難辭其咎。」馬哈迪透露將起訴納吉，罪名包括盜用公款、利用政府資金行賄等。

據調查，美國司法部指至少有45億美元一馬基金遭到挪用，而7億美元更落入了納吉的口袋。被限制出境的納吉與妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor），名下房產皆遭到警方搜索，兩人也各自被偵訊。

納吉對貪汙指控矢口否認，指戶頭內7億美元是來自沙烏地皇室成員的政治獻金，並辯稱就算曾對一馬公司曾下達不法指令，公司管理階層也並非一定得遵從。「就我的認知而言，我並未做任何違法的事情。」

調查也直指羅斯瑪中飽私囊，收取大筆一馬資金，但由於她未簽署任何文件，不易找到有利證據。

馬哈迪表示，馬來西亞最快數月內就會逮捕涉案人員，包括納吉以及涉及一馬洗錢案的華人劉特佐，盼於年底前開始審理此案。