〈時評〉台灣文化vs.中國文化

無可諱言，台灣歷經一次又一次的外來殖民統治，已然是個文化的大融爐。話雖如此，台灣本土文化與外來殖民文化間的對撞，卻有待時間之火的融合冶煉。

舉例言之，從位階相當的吳音寧與韓國瑜、吳茂昆與管中閔、陳水扁與馬英九，吾人就可輕而易舉看到吳音寧、吳茂昆、陳水扁身上的台灣文化，跟韓國瑜、管中閔、馬英九身上的中國文化的差異性！

1.低調應訊vs.高調抗議：同樣的北農總經理身分，同樣被北檢以涉嫌背信、圖利罪傳喚到案說明，現任的吳音寧6月13日步入北檢時，對媒體表示「在北農所有作業流程皆符合公司規範，沒有不法，會配合北檢的調查，我相信很快就能還原事實」，步出北檢時，吳音寧心平氣和對記者說「對於外界的疑問以及檢察官的詢問，我們都已經做詳細的說明」；韓國瑜在6月14日北檢應訊前夕，大動作召開記者會指控「北檢傳喚屬政治迫害」。吳音寧的低調就訊與韓國瑜的高調抗議「政治迫害」，誰在將司法政治化？

2.勇敢面對vs.擺爛耍賴：同樣的中研院院士，同樣的被質疑違法到中國兼職兼課，吳茂昆第一時間就出面說清楚、講明白，發覺自己跟政治「水土不服」時，馬上辭去教育部長職位；幾乎同樣的問題，幾個月過去了，管中閔連出面簡單的回個「有」、「沒有」都在耍賴抗拒，還一副學霸姿態，要教育部不要「管」什麼違法兼獨董、中國兼職兼課的問題，矇著眼睛、摀著嘴巴，儘管發給他台大校長聘書就對了？

3.認錯道歉vs.道貌岸然：同樣當過台北市長以及兩任總統的陳水扁與馬英九，同樣面臨官大是非多的檢驗。陳水扁被當年的特偵組檢察官教唆證人作偽證栽贓、被換法官、被實質影響力羅織罪名就不說了，卸職後的陳水扁於2008年8月14日在記者會上說：「良心告訴我，不能再繼續欺騙自己和別人」，家人曾瞞著他將「剩餘競選經費」匯往海外賬戶，做了「法律不許可」的事，為自己當年競選「申報不實」向國民道歉（從特偵組舉洪荒之力，仍無法依法定職權觀點給陳水扁的「貪瀆」致命一擊，合理懷疑陳水扁犯的，就是將政治獻金納入私囊的道德污點）！

承認競選經費「申報不實」的陳水扁如果是真小人，那申報的競選總統經費竟然比民進黨對手少，也幾乎沒有大企業財團的政治獻金，既不符比例原則，更有違社會大眾經驗法則的馬英九，豈非是道貌岸然的偽君子？馬英九台北市長任內，見完趙藤雄後，大巨蛋權利金由有變零；馬英九關鍵時刻欣然與富邦高層大啖魚翅宴後，富邦銀倂北市銀大功告成了。光這兩案，馬英九圖利大財團金額就高達陳水扁「海角七億」的幾十倍！這樣的馬英九，在「法院是中國國民黨開的」的保護傘下，啥罪責都沒有，甚至連向台北市民給個「良心」的道歉都不必！台灣人（陳水扁）懂得認錯道歉的知恥文化與中國人（馬英九）道貌岸然偽君子的無恥文化，對比真是強烈！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）