攜手《國家地理》得獎攝影師　臺南濱海美景現身香港機場

(臺灣英文新聞/生活組 綜合報導)暑假旅遊旺季即將到來,為推廣觀光旅遊,臺南市政府觀光旅遊局今年攜手香港新銳攝影師千紅(李維燊),讓臺南濱海地區的美景登上香港赤臘角國際機場。

此次於香港國際機場內500臺行李手推車刊登的廣告,請來千紅拍攝臺南自然景色,運用倒影反射,呈現臺南北門濱海地帶簡單、寧靜之美。廣告於6月6日刊登至8月28日,為期12週。

臺南市政府觀光局在香港推出的臺南意象旅遊廣告(照片來源:臺南市政府觀光局)

觀光局表示,此次攝影作品想展現一個女孩到臺南旅行,相較於在香港生活,能夠體會到完全不同的自在慢活。

根據觀光局,臺南鄉間的氛圍與鄉郊小路獨特的景色,非常吸引千紅。而此次拍攝選擇在北門取景,為了捕捉柔和的光線,千紅連續數日於清晨時分,駐守在北門井仔腳瓦盤鹽田一帶,最後終於捕捉到日出時模特兒矗立於濱海鹽地的倒影影像。

臺南市觀光局近年以「沒有來過臺南,就不算到過臺灣」(You’ve never been in Taiwan until you visit Tainan)為主題,向香港旅遊市場推廣臺南觀光。

觀光局表示,2015年首創全臺各縣市之先在香港國際機場刊登行李手推車廣告,以美食及府城意象作為號召,於此之後連續三年在機場及中環等人潮聚集處,刊登行李手推車及叮叮車等國際廣告,持續宣傳臺南的人文風采。

今年,觀光局則採與以往不同的廣告概念,邀請在2016年獲得《國家地理》 攝影大賽人物組佳作,並且新書《幸福照相館》登誠品香港藝術類書籍暢銷排行榜第一名的攝影師,拍攝以臺南郊區的簡單恬靜為主題的影像。

觀光局表示,除靜態廣告之外,今年也委託香港人氣旅遊媒體「去臺灣」拍攝兩支以「全美戲院」、「老派理容院」為題的概念短片,主打「慢遊臺南、體會生活」。