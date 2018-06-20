台南大員皇冠假日酒店 親子學習體驗之旅住房報名中

今年暑假計劃好帶寶貝去哪渡假或來趟暑期學習體驗之旅嗎？台南大員皇冠假日酒店分別推出多項暑期親子體驗式活動，好好享受夏季美好時光。

劍獅尋寶營2天1夜住房專案NT$4,999起，每房即可獲得劍獅小背包1個(價值NT$800)、劍獅面具彩繪DIY體驗券1張、劍獅貼紙1張。爸爸媽媽必須帶著任務卡與家中寶貝前往安平老街尋找6個劍獅圖騰，並與劍獅合影後完成任務，即可獲贈尋寶禮「酒店行李化妝包與摺疊水壺1組」(價值NT$800)，透過尋找劍獅的任務，穿梭於安平老街，感受安平獨特的小巷弄文化之美。

另外，針對6歲以上至11歲以下的學童，與親子一起體驗的「我是小小飯店人夏令營」3天2夜住房專案NT$16,999起，分為2018年7月13日、7月15日兩個梯次，課程內容包括：小禮賓員、壽司廚神、房務達人、小西點王等課程，帶著您的寶貝體驗式學習與實作不同面向的飯店工作，透過分組競賽，趣味中學習，完成4堂課程後，將可獲得結業證書，也為孩子們留下一個難忘的暑假回憶，今夏肯定是收穫滿滿。

除了暑假多樣的住房專案之外，台南大員皇冠假日酒店也規劃多元的館內活動，自2018年6月30起至2018年8月26日止，天天都是玩樂天，包括：每周六、日08:00-08:30的晨喚親子律動、每日16:00-21:00的歡樂滿屋電玩遊戲、每日10:00-21:00的桌遊與塗鴉趣、每周五、六、日的元素人偶拍照趣味好食光、每日15:00-17:50的台江生態影片賞析、每日19:00-20:00的劍獅壁飾彩繪DIY，滿滿豐富的館內課程，就是要您玩翻整個盛夏。當然，如果酒店館內活動還玩得不過隱，也提供市區免費接駁服務，分別為10:00、14:00、18:00三個時段，可讓旅客前往市區景點觀光，快樂FUN暑假，台南安平FUN心玩。