台法藝術家跨領域聯手　共同改造台灣當代文化實驗場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）位於大安區建國南路上的「空總文化實驗室」，於今年4月由文化部正式更名為「台灣當代文化實驗場」（Taiwan Contemporary Culture Lab，以下簡稱C-Lab），日前邀請到法國跨領域團隊 Yes We Camp（以下簡稱 YWC） 來台，透過舉行四場工作坊以及黑客松（Hackathon為組合字，取自駭客Hack及馬拉松marathon的部分），共同探討空總建築空間的再造及規劃，提供創客、藝術家以及喜歡文化與科技的民眾一個交流的平台。

（圖片提供/台灣當代文化實驗場臉書)

創新實驗工作坊一共四場，邀請到台灣藝術家以及法國團體等，透過文化的交流及實體的集體創作進行探索學習。工作坊內容分別為社會革新工作坊；虛擬實境工作坊 / 黑客松；104 cent quatre交流計畫；擴增實境與數位出版工作坊。

社會革新工作坊：與目前駐站的法國團體 YWC 合作，計劃與城市規劃、實驗建築、綠能及社造活動相關的團體共同創作。最終成果將在C-Lab戶外展現，對於建築及環境設計有興趣的民眾可以前去參觀，或是報名志工等相關活動。

虛擬實境工作坊 / 黑客松：由法國科技藝術團隊Wonda VR，公開徵選新創工作者一同參與，挑戰於48小時內，密集討論並生產一支共同創作的虛擬實境短片。

104 cent quatre交流計畫：邀請跨界藝術家，以再造文化空間為題，與台灣在地藝文團隊對話，並安排多樣工作坊與文化實驗場內各計畫團隊交流。

擴增實境與數位出版工作坊：由法國藝術家兩人團體Julie Stephen Chheng帶領工作坊，設計100枚貼紙搭配擴增實境技術，在場區內體驗AR科技及藝術的結合。工作坊也將邀請來自法國的出版發行商L’Apprimerie，分享法國數位出版應用技術及商業模式。

民眾與YWC進行活動（圖片提供/台灣當代文化實驗場）

YWC成員與民眾講解活動 （圖片提供/台灣當代文化實驗場）

首場台法交流工作坊於19號登場，由YWC團隊帶領民眾參觀C-Lab。其團隊成立於2012年，成員背景來自都市設計與規劃、視覺設計、建築工程等領域，透過露營、演出，露天共食等方式與民眾互動。

YWC請民眾寫下對C-Lab的期許 （圖片提供/台灣當代文化實驗場）

今年，YWC將在場區內舉辦「城市營地」工作坊，並與其他駐園藝術團隊合作，以空總為基地，跨足建築、藝術、設計等大專院校及團體機構，一同探討空總基地未來的發展可能性。期間將產出手冊、表演、輕型結構建築的市民社交場等，提供大家交流。工作坊分兩梯次舉行，第一階段為6月12日到21日，第二階段為9月8日到17日，名額有限。

另外，台灣當代文化實驗場 C-Lab 的「Creators 進駐研發/創作」徵件計畫將於6月29日截止。