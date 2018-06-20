福容夏令營寓教於樂!馬術師、廚師、經理人選擇多樣

暑假的腳步近了，怎麼不讓孩子宅在家，可以度過豐富充實的兩個月，讓不少家長傷透腦筋，您的心聲福容聽到了!今年在福容旗下幾間連鎖飯店都推出寓教於樂的親子活動，像是淡水漁人碼頭店的「全家歡樂夏令營」，帶領小朋友化身小小馬術師跟小小廚師；桃園店的「歡樂暑假體驗營」，則是透過由櫃檯人員、房務人員教導示範專業服務流程，讓小朋友了解飯店工作辛苦的地方；高雄店「小小廚師我最行」課程，今年暑假也應要求開課，從簡單的壽司、燒賣，到甜點像是手工餅乾、 蛋黃酥，小朋友都可以親自動手做，從小培養烹調的興趣；台北一館則是走日式風，推浴衣體驗。

近幾年飯店掀起夏令營的風潮，小朋友上課的同時，大人也可以放鬆渡假，全家大小都可享受悠閒的夏日假期!福容淡水漁人碼頭店推出「全家歡樂夏令營」，小朋友戴上帥氣的騎士帽變身馬術師，和馬兒建立彼此互信的親密關係，馬廄實習餵食馬兒，實地了解馬兒的習性與照顧方式，還可參加紙飛機挑戰賽，以及阿基師親子廚藝教室，讓充實的營隊課程帶給孩子美好的暑假回憶！

想讓小朋友實際了解飯店人員工作的辛苦嗎?福容桃園店「歡樂暑假體驗營」，分別舉辦【飯店小小經理人】、【我是小小港點師】兩場體驗活動，【飯店小小經理人】由飯店櫃檯人員、房務人員教導示範專業服務，像是:迎賓、櫃台住房登記、介紹周邊景點及設施、體驗鋪床、清洗、整理房間等房務工作。

【我是小小港點師】則是請港點師傅教導示範港點料理，並讓小朋友使用食材做出創意畫，再由餐飲外場教導餐桌禮儀。

連續幾年深獲好評的高雄店【小小廚師我最行】課程，從簡單的壽司 、杏仁瓦片、波蘿泡芙、燒賣、紅豆甜麵包到甜點經典原味司康、手工餅乾、蛋黃酥，都由專業的師傅教親子一同動手做，除了培養小朋友的烹調興趣，也在過程中增進親子互動。

如果對東洋文化有興趣，福容台北一館【浴衣體驗】從六月底，一連舉辦三場，不但由老師教導認識和服，實際穿著浴衣，還可品嘗順園夏日午茶點心，留下珍貴的紀念相片，課程當天之與課學員亦可享順園單點小吃9折優惠!福容多樣化的夏令營課程任您選擇，伴您度過充實有趣的暑假時光。