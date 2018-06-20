北市聯合醫院坦承外洩愛滋患者個資　事後緊急刪除

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）媒體報導，臺北市立聯合醫院昆明防治中心日前將包含了三千多筆臺北市愛滋病患個人資料的報告放上網路，並且可供下載，雖然目前資料已遭刪除，不過有多少人瀏覽或下載該份報告，則無從得知，對患者隱私是一大傷害。

《鏡週刊》報導，一名醫療工作者於前年（2016）底在國外網站上發現一份「毒品病患愛滋減害試辦計畫清潔針具計畫」報告，裡頭竟附有一份三千多筆臺北市AIDS（人類後天免疫缺乏症候群）感染者的名單，還詳載了其姓名、身分證字號、出生年月日、疫調單編號，以及通報電腦編號等。

由於政府早在1990年時即禁止公開愛滋感染者個資，臺北市立聯合醫院昆明防治中心的作為顯然違法。

莊苹向週刊坦承，「因當年對資料連結知識不清，在處裡衛福部相關的統計資料時未加以留意，而該份資料是2016年3月被人放上國際簡報下載平臺，造成中央單位的負擔、以及對愛滋病感染者的曝光風險深感抱歉，事後也不斷檢討。」

週刊報導並指出，莊苹在2007年執行臺北市減害計畫情形簡報時，將列屬臺北市轄內的三千多筆愛滋患者的個資留存在電腦中，報告隨後又被放上國際簡報下載平臺；衛福部直到2016年9月才發現此一重大疏失，由中央下令啟動國安、警政、資安，以及衛生等系統，在三天內將資料自全球簡報分享平臺上刪除。