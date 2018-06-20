新增3名腸病毒重症 6月下旬恐達疫情高峰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署公布，上週國內新增3例腸病毒重症確定病例，分別為北部5歲男童與4歲女童，以及中部3歲男童。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情會在6月底達高峰，家長不能輕忽。

疾管署表示，北部5歲男童6月初曾因發燒、頭痛等症狀就醫，之後出現下肢無力情形再次就醫住院治療，經檢驗為克沙奇病毒A9型感染併發重症，目前仍住院觀察。

北部4歲女童5月上旬因陸續出現發燒、咳嗽有痰等上呼吸道症狀就醫住院，5月下旬出現嘔吐、嗜睡、下肢無力等症狀，經檢驗為伊科11型腸病毒重症。

中部3歲男童5月底至6月初因發燒、皮膚出疹等症狀就醫，之後因出現下肢肌肉酸痛、步態不穩等症狀住院治療，經檢驗為克沙奇病毒A4型感染併發重症。

衛生單位調查，推測北部5歲男童與中部3歲男童為無症狀帶原者接觸感染，同住家人與就讀幼兒園師生目前無人有疑似腸病毒症狀。北部4歲女童同住家人無疑似症狀，近期社區有伊科11型腸病毒流行疫情，推測可能為社區感染。

疾管署統計，今年累計15例腸病毒併發重症病例（含2例死亡）。近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，惟近期伊科病毒11型陽性數明顯增加；另外今年已出現25例腸病毒71型散發個案。雖然腸病毒重症案例增加，停課班級數比上週明顯減少，但家長仍不能輕忽，估計疫情會在6月底達高峰。

疾管署提醒，腸病毒的傳染力極強，正確勤洗手是預防最有效的預防方法。5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人工作返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。