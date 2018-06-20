為以色列發聲 美國退出聯合國人權理事會

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國週二宣布退出聯合國人權理事會，指人權理事會對以色列存有偏見，這是川普上任以來美國再次退出國際組織。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）嚴詞抨擊聯合國人權理事會（UNHRC）名實不符，對以色列長期存有偏見，且多名成員皆有侵犯人權之紀錄，包括中國、古巴、委內瑞拉，及剛果共和國。海利表示，「美國無法再留在一個偽善、追逐私利，且嘲弄人權的組織之中。」

美國日昨才遭聯合國人權事務高級專員胡笙（Zeid Ra’ad al-Hussein）批評，在美墨邊界將非法移民父母與子女強行分離之舉。

然而，海利也暗示只要人權理事會進行改革，美國仍樂意重回組織，並強調美國會持續在聯合國捍衛人權。

打著「美國優先」口號的川普，上任以來已退出多項國際協議與論壇。2017年1月至今，美國陸續退出巴黎氣候協定、聯合國教科文組織，以及伊朗核子協議。其餘爭議性措施包括對美國重要夥伴實施鋼鋁關稅、承認耶路撒冷為以色列首府，並將美國駐以使館從特拉耶夫遷至耶路撒冷。

包括「自由之家」在內的12個國際人權團體皆對美國此舉表示反對，「這項決定不利美國國家安全與外交利益，並使全球人權要務及拯救人權受害者之工作更形困難。」