揭秘印度執政黨教育手冊：中國是一大威脅

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）正當印度與中國加強雙邊合作，並簽署有關協議的同時，近日公佈的一份印度人民黨（Bharatiya Janata Party）給新進幹部的培訓手冊中卻清楚記載：中國對印度是具有高度威脅的國家。

根據《印度快報》報導，為因應明年印度大選，印度執政黨主席阿密特（Amit Shah）於6月13日發佈一份新進人員培訓手冊，其中一篇《國家面臨的挑戰》中提到，中國與巴基斯坦皆擁有核武，並且建立密切外交關係，對於印度成為全球大國是一項阻礙。中國對於解決中印邊界沒有興趣，儘管1962年後雙方便沒有在邊界交火過，但中國持續在邊境增強軍備卻是事實。

它也提到，中國透過幫助斯里蘭卡發展邊境基礎設施，支持巴基斯坦的恐怖攻擊，這讓印度在南亞地區的主權受到強烈挑戰。此外，近年網路恐怖主義日漸猖獗，中印雙方雖都在發展衛星監控，但中國駭客屢屢入侵印度網站，「這使得中國對印度的威脅比美國更大。」

這本培訓手冊是為了明年印度大選準備，將發放給印度全國各地人民黨團體的新進人員。

本月中印才剛簽署協議，共享布拉馬普特拉河（中國稱雅魯藏布江）水文資料並擴大印度對中國的稻米出口。

隨著中國提出「一帶一路」的倡議後，中國對於南亞國家的經濟攻勢沒有停歇過，2014年中國與巴基斯坦共同推出「中巴經濟走廊」（China–Pakistan Economic Corridor）項目，此舉引發印度不滿。雙方關係一度緊張。去年斯里蘭卡無力償還中國企業債務，遂將具高度戰略地位的漢班托塔(Hambantota)港移交給中國，讓印度感到十分不安。