最老蘇門答臘猩猩辭世  再掀印尼動保問題

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導）澳洲伯斯動物園（Perth Zoo）今宣布，世界最年長的蘇門答臘猩猩普安（Puan）已逝世，並在全球留下54個後代。而蘇門答臘猩猩的保育問題，也隨著這位「偉大女士」的離去，再度浮上檯面。

根據世界自然基金會（World Wildlife Fund）資料，現今地球僅存大約14,600隻蘇門答臘猩猩。為拯救無家可歸、瀕臨絕種的蘇門答臘猩猩，國際動物救援組織（IAR）成立中心，並提供野外求生相關訓練。他們希望，猩猩最終能回到大自然，但印尼政府卻無法保障這個願望。

印尼婆羅洲深厚的泥炭地為蘇門答臘猩猩主要棲息地，然印尼建設公司 MPK自2013年開始，吸引來自中國和加拿大的投資者，在森林附近建造木材工廠。即使公司取得合法環境評估和砍伐證照，報告中卻對包含蘇門答臘猩猩在內的棲地野生動物隻字不提。

除開發危機，泥炭地也經常遭到濫砍和焚毀，而一旦泥炭地被砍伐殆盡，其吸收二氧化碳、控制氣候的能力便會減弱。「當沼澤消失或乾涸，就很容易起火燃燒，並釋放大量二氧化碳。」綠色和平組織社運人士拉緹（Ratri Kusumohartono）表示，泥炭地的縮減，將會導致更多森林火災。

對此，印尼總統佐科威（PJoko Widodo）試圖修法保護森林，勒令停止砍伐，然限令成果有限，部分工人仍無視法規，或是在未受禁令限制的地方開採。MPK建設公司表示，政策的瞬息萬變，使得公司必須放棄已投入的沉沒成本。

印尼總統佐科威。照片來源：維基百科

由此可見，雅加達政府仍無法在經濟和環保上取得平衡。氣候變化問題特別顧問古斯堤（Gusti Hardiansyah）認為，政府不應以自然保育換取印尼人民的利益。然而，大公司的投資也未必獲得人民支持，「希望政府能聽見少數人民的聲音，我們不希望投資者進來，只因為少數人利益，而犧牲最後一片森林。」拉緹說。