新二代克服逆境不讓媽媽操心    榮獲總統教育獎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部日前公佈2018總統教育獎獲獎名單，台南市開元國小應屆畢業生傅煒哲，母親來自越南。傅煒哲父親病逝後母親一肩扛起家中經濟，照顧年邁婆婆及2名幼子，傅煒哲不因家境而自卑，在校學習態度積極並樂於助人，學習成績優異，2017年曾獲得全國慈孝家庭孝悌楷模獎，本次獲得總統教育獎實至名歸。

來自越南的武玉嬋，剛嫁到台灣時，家境雖不富裕，但和先生兩人一起奮鬥打拼，生活倒也過的快樂充實，無奈造化弄人，兩名孩子年幼時，先生因為癌症病逝，為了照顧年邁婆婆及稚子，武玉蟬一肩扛起家庭重擔，工作養家不喊苦。

武玉嬋表示，雖然自己辛苦忙碌，卻從未忽視孩子的品德教育，即使工作返家常已夜深，卻從不忘每日關心勉勵孩子，亦經常與老師保持聯繫，在武玉嬋苦心教養下，兩名孩子不但品學兼優更是體貼孝順，讓她倍感欣慰。

煒哲的導師表示，煒哲在校時態度積極並樂於助人，例如部分孩子對於打掃工作抱持交差了事的態度，但煒哲不但認真打掃廁所，更細心刷洗馬桶汙垢，也會主動清洗水槽廚餘。家境清寒的煒哲，雖曾因經濟因素無法參加安親班，但上課認真的他從一年級到六年級，永遠保持前三名的優秀成績，實在讓人佩服。

本次獲得總統教育獎的煒哲其實已經不是第一次獲獎，其優秀表現早已獲得2017年全國慈孝家庭孝悌楷模獎，更連續兩年獲得「普仁獎」肯定。

臺南市第一服務站主任林志鴻表示，武玉嬋女士堅毅不拔的精神，加上煒哲、煒展兩兄弟的孝順體貼，不僅讓大家再次看見勵志感人的故事，也讓人得到逆境奮發的啟示，本次榮獲總統教育獎是實至名歸。