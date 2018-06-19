印尼渡輪翻覆 至少128人失蹤

印尼一艘載有百餘人的渡輪昨晚在北蘇門答臘省托巴湖（Lake Toba）翻覆造成1死。由於船上搭載人數遠超過先前估計，目前失蹤人數至少有128人，預料死亡人數將增加。

這艘渡輪昨天晚間約6時左右在北蘇門答臘省托巴湖翻覆沉沒，當局派出至少6艘救援船到場搜索失蹤者，不過由於湖面風浪太大，搜救工作一度受阻。

當地警方表示，惡劣天氣下能見度僅有30公尺，加上大浪，影響救援工作。當局初步判定渡輪公司非法經營，許多乘客都沒有船票，而且船身老舊，疑似行駛多年。

印尼北蘇門答臘省區域災害管理機構（BPBD）主管里雅迪爾（Riadil Lubis）稍早表示，搜救團隊今天一早已繼續搜救，不過湖面風浪仍相當大，不利搜救。

當地區域災害管理機構（BPBD）先前指出，這艘渡輪搭載最少80人，翻覆之後已知1人死亡、19人獲救，最少65人失蹤。

不過，最新消息顯示，渡輪搭載的人數遠超過先前估計。

北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）搜救部門主管布迪萬（Budiawan）表示，目前確知1名乘客確認喪生，隨著越來越多失蹤乘客的家屬報案，已知目前至少有128名乘客仍下落不明。

印尼15日慶祝開齋節登場，許多民眾利用連續假期出門旅遊，托巴湖是其中一個熱門景點。

此外，印尼今年開齋節連假最大的一起交通事故是13日一艘超載船隻在蘇拉威西島（Sulawesi）外海翻覆，船上搭載的是返鄉過開齋節的乘客，造成16人喪生。