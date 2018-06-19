板橋凱撒大飯店 「熱帶共和國」料理超彭湃 

炎炎夏日、毎日的艷陽高照影響著食慾外，還得尋找舒適偷閒的好趣處是避暑人們的內心渴望！板橋凱撒大飯店，趁著即將進入暑期旺季的漫漫長假，抓緊饕客們的味蕾及嚐鮮精神，即日起至8/31止於朋派自助餐廳推出「熱帶共和國」，主廚集結新加坡、越南、泰國及印度等東南亞地區精髓，供應多達80道特色料理！

運用新鮮食材與各式香料呈現道地美食，包括牛肉沙爹、優酪薑黃烤羊腿、泰式辣醬烤雞、椰汁咖哩炒蟹、星洲烤魚沙拉、叻沙海鮮麵等，完食一輪開胃菜與主菜巡禮後、再以冰涼可口的摩摩喳喳與現刨雪花冰結尾，瞬間沁涼消暑、盡情放縱暢快饗食！活動期間每位NT$980+10%起，平日週一至週四午晚餐時段可享85折優惠。

主廚團隊以仲夏美食概念推出「熱帶共和國」，精心規劃六大美食區：「開味菜與沙拉冷檯區」輪流供應泰式雞肉木瓜沙拉、辣味豬肉沙拉、牛肉沙爹、椰奶海鮮沙拉、紅咖哩海鮮沙拉、星洲烤魚沙拉等涼拌料理。「現作煲仔/鐵板區」除了提供凱撒經典三寶牛肉麵、嫩煎羔羊排、蟹肉海皇煲等，另外再加上泰式海鮮湯及叻沙海鮮麵供選擇。「精選熟食熱鍋區」以茴香風味燉雞豆、椰汁咖哩炒蟹、泰式酸辣燴白菜、椰汁燉豬肉、綠咖哩雞肉、蒜頭燉牛肉、椰汁燉雞肉丸、紅咖哩雞肉丸、緬甸咖哩雞、香茅雞丁、緬甸式檸檬蒸魚等輪番上陣。

「鮮美時令海鮮區」則是維持熟客喜愛的當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、炙燒握壽司及日式冷菜等東方經典料理。「大快朵頤肉品區」包括爐烤牛排、德國豬腳、香烤鮭魚，另外增加印度馬沙拉羊腿、優酪薑黃烤羊腿、大馬烤雞翅、泰式辣醬烤雞。「甜點飲料區」入廳即見的異國甜食天堂，多達15款以上主廚精選蛋糕及水果塔、限定手工葡式蛋塔、冰火菠蘿包、特製風味巧克力、鮮果奶酪，還有摩摩喳喳、現剉雪花冰、古早味豆花、水果啤酒、現榨果汁、泰式奶茶等任君挑選。

詳情或訂位可洽02-8964-3983