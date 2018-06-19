集保所：電子投票獎得好　維護權益無煩惱

每年4至6月為上市(櫃)、興櫃公司召開股東會的旺季，為鼓勵自然人股東積極參與電子投票，集保結算所今(107)年已連續第七年舉辦股東會電子投票百萬獎金大抽獎，為鼓勵投資人申請使用「集保e存摺」，以符合環保及節能減碳之效，今年參與抽獎之資格僅限透過「集保e存摺APP」連結「股東e票通」平台(不含透過「股東e票通」PC版、APP版及證券商下單APP連結「股東e票通」平台)使用電子投票者，尚未申請「集保e存摺」之投資人請儘速向往來證券商申請，以免失去抽獎的機會，今年抽獎活動獎項包含「百萬抽獎」、「驚喜獎」、「每日抽抽樂」，最高獎額為5萬元郵政禮券，總獎金高達350萬元及總獎項近2萬8千個，抽獎活動請參閱https://www.stockvote.com.tw/。

投資人電子投票管道多元便利，除透過集保e存摺APP外，亦可投過透過「股東e票通」PC版、APP版及證券商下單APP連結「股東e票通」平台進行電子投票，為保障您的權益安全，集保結算所提醒您，請勿將個人資料及電腦憑證交由他人保管，避免個資外洩及憑證遭非法使用之風險。

去(106)年電子投票股數占股東會總出席股數比率達49.4%，顯見投資人積極透過電子投票行使股東權益，並以投票推動公司治理向前行，展現股東行動主義，集保結算所推出「集保e存摺APP」，提供投資人多種快速便利之申請管道，請洽詢往來證券商申請，透過集保e存摺投資人除可直接使用電子投票行使表決權外，並享有市場及股務訊息推播通知服務，充分保障您的投資人權益，更是參加今年電子投票抽獎活動的唯一管道，誠摯邀請您的參與，踴躍使用電子投票，並預祝您中大獎。