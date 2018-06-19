新北少年合唱團將赴南非參賽 市政會議授旗獻聲

新北市少年合唱團將於7月4日至7月8日至南非參加第10屆世界合唱比賽，今(19)日於市政會議首度獻唱，並由市長朱立倫將市旗授予帶隊團長呂衛青副市長、學生代表施玥彤同學及指揮陳瑞清老師，一一向各個團員期勉鼓勵，希望新北市少年合唱團能再次取得優異的成績，為市爭光。

市政會議上，新北市少年合唱團特別獻唱比賽曲目的其中一首「北極光」，讓大家先聽為快，在陳瑞清老師的指揮下，嘹亮而溫暖的歌聲縈繞在會議室裡，如同身處北國的自然美景中，營造出寧靜而安祥的氣氛，聲音合鳴宛如天籟，讓人情不自禁地拍手，給予團員最熱烈的掌聲。

世界合唱比賽每2年舉辦1次，有合唱界奧林匹克的美稱，新北市少年合唱團自101年起至105年連續參加了3屆，從101年至美國俄亥俄州的辛辛那提市獲得公開賽銀牌，103年赴拉脫維亞里加市榮獲公開賽金牌並取得冠軍賽資格，105年在俄羅斯索契市參加冠軍賽並奪得銀牌殊榮，接著，今年度將遠赴南非茨瓦內再度參加冠軍賽，期盼能為新北爭取好成績。

新北市教育局表示，少年合唱團成立至今，各個團員皆以參加世界合唱比賽為目標，為了使自己的歌聲能夠更加精進，自願犧牲假日的時間，每週日都勤奮地練習，積極爭取參加國際比賽的機會，而這次赴南非比賽，除讓學生能夠多方學習、增廣見聞，也能透過藝術交流的活動，將新北市藝文的能見度能推向國際。