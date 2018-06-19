富邦證券：市場波動加劇 善用低波動商品分散風險

全球股市在經歷了2016~2017兩年大漲之後， 今年以來市場波動加劇， 投資人持股每日上沖下洗一再推升投資人的恐慌情緒。 隨著金融商品日益多樣化， 能夠穩健配息且波動度低的投資工具已經是廣受投資人歡迎， 從全球低波動ETF的檔數以及資產規模快速成長可見一斑，從20 09年第一檔最小波動ETF問世以來，到現在已經有超過85檔以 及將近710億美元的資產規模，富邦證券表示， 當全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正時，透過持有低波動ETF ，將可有效分散投資風險，達到防禦型資產的效果。

而什麼是低波動ETF呢？這類ETF的組成主要追蹤低波動度指數 為基準，透過選股過程中篩選出波動度較低的股票作為指數成分股。 許多投資人常會誤解低波動ETF 是否等於沒有風險，其實不然。低波動ETF主要的持股仍然是以防 禦型股票為主，這些ETF與大盤連動的Beta值較低， 減少了市場的系統風險以及敏感程度， 使他們與大盤相較起來有較小的波動。如圖一顯示，自2016年以 來，以市場主要的低波動ETF來觀察，漲跌幅相對於S&P500 指數明顯較小。不論是在2016年市場震盪較大的時候或者是20 17年市場趨勢向上，低波動ETF的60日波動率都較大盤指數來 得低。而在今年2月市場出現明顯恐慌情緒時，低波動ETF波動率 也較S&P500指數變動較小。波動較小也使得低波動ETF在市 場下跌時不會跌得比大盤多，損失相對較小。 當市場波動情緒起伏較大時， 低波動金融商品有利於降低資產價值變化程度。

圖一:2016/1/1 - 2018/5/3 S&P500指數與S&P500低波動指數60日波動走勢圖

但是這些低波動絕對不代表不會下跌，而只是變動程度相對較低。 此外，低波動度儘管透過較低的Beta值來降低下行風險， 也同時會有放棄部分上漲的空間的情形， 所以當股市在上行狀態的時候， 投資人往往寧願追求較高波動以增加更多的報酬表現， 但是當股市開始動蕩下跌，市場情緒波動加劇，低波動ETF的優點 就可以展現出來，具有相對抗跌的優勢。因此，低波動度ETF表現 較佳的時候將會是整個股市維持一個波動度較大的走跌趨勢， 可透過低波動度ETF降低資產變動幅度增加帶來的風險。 如圖二可以觀察，在過去一年，整體S&P500指數上漲了14. 5%，而低波動指數僅上漲6.8%。而在今年2月初股市大幅修正 的時候，S&P500指數一個禮拜下滑8.82%， 低波動指數僅下跌7.29%。顯示了低波動ETF在面對股市漲跌 時候都有透過低Beta的效果來讓報酬表現相對穩健， 達到防禦性資產的效果。

圖二:過去一年 S&P500指數與S&P500低波動指數走勢

富邦證券表示，雖然近期全球景氣仍然看好，美國企業財報表現亮麗 ，但受貿易戰及中東情勢緊張升溫影響，市場恐慌情緒再度蠢蠢欲動 ，市場波動較去年明顯走高；且美國通膨數據走升， 推升聯準會對升息的信心，也帶動美債殖利率攀高， 短天期公債殖利率已超過S&P500股利殖利率情況下， 市場擔心全球股市會受相關因素影響而有修正回檔， 使得低波動度類型的防禦性資產再逐漸獲得市場青睞。

4月份美國股票型基金在4月份淨流出21.2億美元， 債券型基金淨流入56.0億美元。相較之下，低波動ETF 4月份資金淨流入9.1億美元， 顯示市場投資人逐漸調整資金部位。富邦證券提醒， 隨著市場風險變數增多，投資人容易對於股市的風吹草動產生劇烈反 應，帶動市場波動程度增加， 若全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正，預期低波動ETF可望反 應較大盤輕微，投資人進行分散資產配置時，應留意仍可能受損。